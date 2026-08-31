Análisis por Posición del Roster Inicial 2026 de los 49ers

Quarterbacks (3)

San Francisco comienza el año con tres quarterbacks en el roster activo. Purdy, una selección de séptima ronda en 2022, firmó una extensión de cinco años previo a la temporada 2025 consolidando su lugar como el quarterback franquicia. Detrás de él, los 49ers firmaron a Jones a un contrato por dos años la pasada temporada baja, una selección de primera ronda que tiene 57 partidos como titular y una selección al Pro Bowl en su currículum. Rourke completa el grupo de QBs, entrando a su segundo año con el equipo.

Corredores/Fullback (4)

McCaffrey comienza el 2026 como el actual AP Jugador Comeback del Año de la NFL, y votado en el puesto número seis general de la liga. El corredor de segundo año, James, agrega profundidad tras demostrar sus fortalezas como novato, y la selección de tercera ronda, Black, entra al roster como vigente campeón nacional del College Football Playoff. El fullback veterano Juszczyk, firmado nuevamente la temporada baja a una extensión de dos años, permanece como pieza clave del juego por tierra tras obtener su décima selección consecutiva al Pro Bowl y otra aparición en el AP Primer Equipo All-Pro en 2025.

Receptores Abiertos (6)

Las nuevas adiciones al grupo de receptores de los 49ers incluyen a Evans, quien se unió al equipo en marzo tras firmar un contrato por tres años y que trae un currículum como uno de los jugadores más destacados de la NFL a la ofensiva de San Francisco. El equipo escogió a Stribling con su primera selección del NFL Draft 2026, tomando al receptor en la segunda ronda. Samuel Sr. regresa al equipo tras pasar la temporada 2025 con los Washington Commanders y entra a su séptima temporada con San Francisco. Robinson, Watkins, y Cowing regresan a los 49ers para dar profundidad adicional al grupo de receptores.

Alas Cerradas (4)

Kittle permanece como pieza clave del grupo de alas cerradas de San Francisco, tras su séptima temporada de Pro Bowl. El veterano está acompañado por Farrell, quien llega a su segunda temporada con los 49ers, Tonges, quien se unió a la escuadra de práctica de los 49ers en 2023 y fue titular en dos partidos la temporada pasada, y Willis, quien entra a su cuarta temporada con el equipo.

Línea Ofensiva (8)

La línea ofensiva de los 49ers es liderada por Williams, el tackle izquierdo 12 veces convocado al Pro Bowl. Brendel, quien entra a su novena temporada en la NFL y sexta con San Francisco, regresa como centro, y Puni entra a su tercera temporada como guardia derecho. McKivitz, veterano de siete años con los 49ers, regresa como tackle derecho ejerciendo liderazgo en el grupo. El novato de cuarta ronda, Willis, competirá por el puesto de guardia izquierdo. Lowe, agregado como agente libre en esta temporada baja, suma experiencia como tackle. Colby entra a su segunda temporada con los 49ers para ser otra opción en guardia, y el seleccionado en la quinta ronda, Cruz Jr., agrega presencia joven como tackle.

Línea Defensiva (9)

La línea defensiva es liderada por el edge rusher All-Pro, Bosa, quien entra a su octava temporada con los 49ers regresando de una lesión en su rodilla derecha ocurrida en la parte inicial de la temporada pasada. Odighizuwa, tackle defensivo con cinco años de experiencia en la NFL con los Dallas Cowboys, se unió a los 49ers esta temporada baja en un intercambio que envió la tercera selección del 2026 de San Francisco a Dallas. Collins regresa para su segunda temporada con los 49ers como tackle defensivo, y White entra a su segunda temporada en San Francisco tras ser adquirido de los New England Patriots a la mitad de la temporada 2025. Okuayinonu entra a su tercera temporada con los 49ers después de que el equipo le ofreciera un contrato por un año como agente libre restringido en marzo. El edge rusher novato, Height, fue seleccionado en la tercera ronda del NFL Draft 2026 tras jugar en Texas Tech. West regresa para su segunda temporada como tackle defensivo, y Halton, la selección de cuarta ronda y Thompson Jr., quien llegó como agente libre no seleccionado en el draft, agregan profundidad en la posición tras jugar como tackles defensivos en Oklahoma e Illinois, respectivamente.

Linebackers (7)

Una cara conocida vuelve al medio de la defensiva de los 49ers con el regreso de Greenlaw en San Francisco tras pasar la temporada 2025 con los Denver Broncos. Greenlaw se reúne con Warner, el capitán defensivo del equipo y cuatro veces seleccionado al Pro Bowl quien entra a su novena temporada con el equipo, juntando nuevamente a un duo élite de linebackers. Dugger fue seleccionado en la quinta ronda del NFL Draft 2026, mientras que Bethune entra a su tercera temporada con San Francisco. Gifford, selección al Pro Bowl en 2025 de equipos especiales, regresa para su segunda temporada con los 49ers y octava en la NFL. Martin entra a su segunda temporada con el equipo, mientras que Wallow entra a su quinta temporada en la NFL tras unirse a los 49ers a la mitad de la campaña 2025.

Cornerbacks/Backs Defensivos (7)

Lenoir entra a su sexta temporada con los 49ers y regresa como líder en el backfield defensivo. Neal, veterano de nueve años en la NFL, entra a su segunda temporada con San Francisco, mientras que Green y Stout regresan para su tercera y segunda temporada, respectivamente. Los 49ers agregaron a los cornerbacks veteranos Jones en abril, y Hobbs en marzo. Jones trae cuatro años de experiencia en la NFL tras pasar tiempo con los Patriots, Las Vegas Raiders, y Miami Dolphins. Hobbs acumula cinco temporadas en la NFL con los Raiders y Green Bay Packers. Prysock, quien fue seleccionado por San Francisco en la cuarta ronda del NFL Draft 2026, completa el grupo.

Safeties (3)

Los 49ers regresan a los tres safeties de la temporada pasada, con Brown entrando a su cuarta temporada en San Francisco y Mustapha entrando a su tercera. Sigle comenzará su segunda temporada con el equipo.

Especialistas (1)

K Eddy Piñeiro