Sigue el Partido | 49ers vs. Raiders: Pretemporada Semana 3

Los San Francisco 49ers viajarán a Las Vegas para el tercer y último partido de la pretemporada 2026 en contra de los Raiders en Allegiant Stadium. El partido dará inicio a las 5 p.m. PT el jueves 27 de agosto. Así puedes seguir el partido.
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- El partido de la Semana 3 de pretemporada entre 49ers y Raiders será transmitido por W Deportes 730 AM.
- La transmisión en español con Jesús Zárate y Carlos Yustis estará disponible gratuitamente en 49ers.com/esp.
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