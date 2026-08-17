Los 49ers Firman a DL Victor Dimukeje, OL Nick Zakelj a Contratos por Un Año; Liberan a Dos Jugadores

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Victor Dimukeje y OL Nick Zakelj a contratos por un año. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a RB Khalil Herbert y OL Kion Smith.

Dimukeje (1.88m, 113.4kg) fue seleccionado originalmente por los Arizona Cardinals en la sexta ronda (210 general) del NFL Draft 2021. A lo largo de cinco años de carrera en la NFL con los New York Giants (2025), ha aparecido en 60 partidos (ocho como titular) registrando 51 tackles, 4.0 sacks, dos pases defendidos y dos balones sueltos provocados. En 2025, Dimukeje apareció en cinco partidos con los Giants registrando un tackle y un pase defendido.

Con 26 años y originario de Baltimore, MD, Dimukeje asistió a la Universidad de Duke por cinco temporadas (2017-20) donde apareció en 49 partidos (23 como titular) registrando 166 tackles, 21.5 sacks, cinco balones sueltos provocados, cuatro pases defendidos, tres balones sueltos recuperados y una intercepción. En 2019, obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-ACC.

Zakelj (1.98m, 143.3kg) fue seleccionado originalmente por los 49ers en la sexta ronda (187 general) del NFL Draft 2022. A lo largo de cuatro años de carrera con los 49ers (2022-25), ha aparecido en 29 partidos (dos como titular). En 2025, Zakelj estuvo en la escuadra de prácticas de San Francisco y apareció en tres partidos con el equipo. Después fue liberado por el equipo el 10 de agosto de 2026.

Con 27 años y originario de Broadview Heights, OH, Zakelj asistió a la Universidad de Fordham (2017-21) donde apareció en 37 partidos en la línea ofensiva.

Herbert (1.75m, 96.1kg) firmó originalmente con el equipo el 2 de agosto de 2026.