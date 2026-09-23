 Skip to main content
Advertising

Brock Purdy es Nombrado el Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC vs. Dolphins

Sep 23, 2026 at 09:01 AM
Author Image
Brooke Evans

Digital Editor

El quarterback de los San Francisco 49ers Brock Purdy ha sido nombrado el Jugador Ofensivo de la Semana después de su actuación destacada en la victoria del equipo 35-13 sobre los Miami Dolphins en el primer partido en casa de los 49ers en la Semana 2.

Purdy estuvo casi perfecto por aire el domingo, completando 20 de sus 22 intentos de pase para 287 yardas y dos touchdowns, terminando el día con un rating de pasador de 149.1. También corrió en tres ocasiones para 30 yardas y un touchdown.

Su porcentaje de pases completos de 90.9 fue el segundo registro más alto en la historia de la franquicia entre quarterbacks con al menos 20 intentos de pase. Purdy mantiene actualmente el récord de franquicia tras haber completado el 95.2 por ciento de sus pases contra los Arizona Cardinals en 2023.

La actuación de Purdy también entró a los récords históricos de la NFL, al ser el primer jugador en completar al menos 90 por ciento de sus pases acumulando 285 yardas o más y dos o más touchdowns con una anotación por tierra en un solo partido.

Su touchdown por tierra llegó en el segundo cuarto al escapar para una ganancia de dos yardas. Después agregó dos anotaciones más por aire en el tercer cuarto, conectando con TE George Kittle y FB Kyle Juszczyk.

"Estuvo realmente preciso. Estuvo fino", dijo el entrenador en jefe Kyle Shanahan tras la victoria. "Puso el balón en los lugares correctos".

Related Content

news

Los 49ers Firman a DL Naquan Jones, Agregan a WR Brandin Cooks a la Escuadra de Prácticas; Más Movimientos al Roster

Los San Francisco 49ers han firmado a DL Naquan Jones a un contrato por un año y firmado a WR Brandin Cooks y DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a CB Jakob Robinson y colocó a DL C.J. West en la lista de reserva de lesionados.

news

Los 49ers Derrotan a los Dolphins 35-13 en el Partido Inaugural en Casa; Conclusiones del #MIAvsSF

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 35-13 sobre los Miami Dolphins en el partido inaugural en la Semana 2.

news

Eddy Piñeiro, Kaelon Black Disponibles vs. Dolphins; Jugadores Inactivos para la Semana 2 #MIAvsSF

Conoce los jugadores que han sido descartados para el partido de la Semana 2 de los San Francisco 49ers en contra de los Miami Dolphins.

news

Los 49ers Promueven a DL Ogbo Okoronkwo, Colocan a WR De'Zhaun Stribling en la Lista de Reserva de Lesionados

Los San Francisco 49ers han promovido a DL Ogbo Okoronkwo al roster activo. Para liberar espacio en el roster, el equipo ha colocado a WR De'Zhaun Stribling en la lista de reserva de lesionados.

news

De'Zhaun Stribling Descartado, Kaelon Black y Eddy Piñeiro Cuestionables vs. Dolphins; Reporte de Lesiones Previo al #MIAvsSF

Los San Francisco 49ers dieron a conocer las actualizaciones más recientes sobre lesión previo al partido inaugural en casa en contra de los Miami Dolphins.

news

Sigue el Partido | Dolphins vs. 49ers: Semana 2

Información de transmisión para el partido de Semana 2 de los San Francisco 49ers contra los Miami Dolphins en Levi's® Stadium.

news

Los 49ers Promueven a WR Hodge al Roster Activo; Firman a TE Stoll; Colocan a TE Tonges en Reserva de Lesionados

Los 49ers anunciaron que han promovido a WR KhaDarel Hodge al roster activo, han firmado a TE Jack Stoll a la escuadra de prácticas del equipo, y colocado a TE Jake Tonges en la lista de reserva de lesionados.

news

Los 49ers Promueven a TE Brayden Willis al Roster Activo; Firman a DL McKinnley Jackson

Los 49ers anunciaron que han promovido a TE Brayden Willis al roster activo, firman a DL McKinnley Jackson a la escuadra de prácticas del equipo.

news

'Exactamente Lo Que Esperábamos': Mike Evans Brilla en su Debut con los 49ers

Mike Evans entregó un debut memorable en la victoria de los 49ers en la Semana 1 contra Los Angeles.

news

Los 49ers Abren el 2026 Con una Victoria 27-7 Sobre los Rams en Melbourne; Conclusiones del #SFvsLAR

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 27-7 win over the Los Angeles Rams en el partido histórico de Semana 1 en el Melbourne Cricket Ground.

news

Tatum Bethune, Jordan Watkins Descartados vs. Rams; Jugadores Inactivos para la Semana 1 #SFvsLAR

Conoce a los jugadores descartados para el partido de la Semana 1 de los San Francisco 49ers en contra de Los Angeles Rams.

Advertising