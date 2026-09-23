Brock Purdy es Nombrado el Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC vs. Dolphins

El quarterback de los San Francisco 49ers Brock Purdy ha sido nombrado el Jugador Ofensivo de la Semana después de su actuación destacada en la victoria del equipo 35-13 sobre los Miami Dolphins en el primer partido en casa de los 49ers en la Semana 2.

Purdy estuvo casi perfecto por aire el domingo, completando 20 de sus 22 intentos de pase para 287 yardas y dos touchdowns, terminando el día con un rating de pasador de 149.1. También corrió en tres ocasiones para 30 yardas y un touchdown.

Su porcentaje de pases completos de 90.9 fue el segundo registro más alto en la historia de la franquicia entre quarterbacks con al menos 20 intentos de pase. Purdy mantiene actualmente el récord de franquicia tras haber completado el 95.2 por ciento de sus pases contra los Arizona Cardinals en 2023.

La actuación de Purdy también entró a los récords históricos de la NFL, al ser el primer jugador en completar al menos 90 por ciento de sus pases acumulando 285 yardas o más y dos o más touchdowns con una anotación por tierra en un solo partido.

Su touchdown por tierra llegó en el segundo cuarto al escapar para una ganancia de dos yardas. Después agregó dos anotaciones más por aire en el tercer cuarto, conectando con TE George Kittle y FB Kyle Juszczyk.