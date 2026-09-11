Los 49ers Abren el 2026 Con una Victoria 27-7 Sobre los Rams en Melbourne; Conclusiones del #SFvsLAR

Tras una semana en Melbourne, los San Francisco 49ers inauguraron oficialmente la temporada regular 2026 el viernes, derrotando a Los Angeles Rams por 27-7 en el Melbourne Cricket Ground, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

El partido de Semana 1 fue otro capítulo en la rivalidad de la NFC West y la cuarta ocasión en que 49ers y Rams se han enfrentado en un partido inaugural. Con la victoria, San Francisco comienza el año 1-0 y obtiene una victoria temprana sobre un rival divisional.

Estas son las conclusiones de la victoria de los 49ers sobre los Rams en la Semana 1:

Mike Evans Encuentra la Zona de Anotación en su Debut con los 49ers

WR Mike Evans tuvo un impacto inmediato en su primer partido de temporada regular portando el rojo y oro, surgiendo como uno de los objetivos confiables de QB Brock Purdy en el partido inaugural de temporada de los 49ers.

Tras lograr cinco recepciones para 47 yardas en la primera mitad, Evans agregó un touchdown en la primera serie del tercer cuarto. Purdy conectó con el receptor veterano para una anotación de dos yardas, marcando el primer touchdown de Evans como miembro de los 49ers y extendiendo la ventaja de San Francisco a 17-7.

Evans terminó su debut con los 49ers con seis recepciones para 49 yardas y un touchdown en siete pases dirigidos hacia él.

"Mike ha estado genial", dijo el entrenador en jefe Kyle Shanahan. "Hoy fue mi primer día trabajando con él... Fue bueno poder tener un receptor de ese tipo para lanzarle un pase así en la zona roja".

"Brock lanzó un gran pase", dijo Evans sobre su anotación. "De hecho practicamos mucho eso las semanas pasadas, así que estoy feliz de que lo logramos".

Purdy Distribuye el Balón en una Actuación de Tres Touchdowns

Purdy comenzó su temporada 2026 encontrando a tres receptores diferentes para los touchdowns en la victoria de los 49ers.

El primer viaje de San Francisco a la zona de anotación llegó en la parte final del segundo cuarto cuando Purdy encontró a WR Demarcus Robinson para un touchdown de 39 yardas. La anotación culminó una serie de nueve jugadas y 86 yardas, y envió a los 49ers al medio tiempo con una ventaja de 10-7.

Tras la conexión de anotación de dos yardas con Evans en el tercer cuarto, Purdy agregó su tercer touchdown en una serie de 99 yardas. Purdy lanzó un pase de 15 yardas para anotación a WR Deebo Samuel Sr. que extendió la ventaja a 24-7.

Purdy cerró la noche 25/34 para 205 yardas y tres touchdowns.

La Defensiva de los 49ers se Mantiene Firme en Australia

La defensiva de San Francisco cumplió, manteniendo a Los Angeles a solo siete puntos y evitando que los Rams subieran al marcador en los últimos tres cuartos.

Una de las jugadas destacadas del juego ocurrió en el tercer cuarto. Los Rams lograron avanzar hasta cuarta y gol en la 1. QB Matthew Stafford intentó correr él mismo con el balón, pero el frente defensivo de los 49ers mantuvo su posición, con DL Osa Odighizuwa recibiendo el crédito por detener la jugada que provocó una entrega de balón por downs.

LB Fred Warner ayudó a liderar el esfuerzo defensivo en su regreso a la acción de temporada regular tras perder parte del 2025 por una lesión de talón. En el cuarto cuarto, Warner provocó que TE Tyler Higbee perdiera el balón para que DL Keion White lo recuperara. Este balón suelto llevó a un gol de campo de 56 yardas de K Eddy Piñeiro que aumentó la ventaja de San Francisco's a 27-7.

El regreso de Warner al campo también le trajo un lugar en los registros históricos de los 49ers. Llegó a la Semana 1 necesitando dos tackles para empatar el record de franquicia de 950 tackles totales, en posesión de LB Patrick Willis, miembro del Salón de la Fama. Con su actuación contra los Rams (5 solo, 6 asistencias y 11 combinados), Warner pasó a Willis para convertirse en el líder de los 49ers de todos los tiempos en tackles en su carrera.

Shanahan reflexionó en el impacto de Warner tras la victoria.

"Fred significa todo para mí", dijo Shanahan. "No quiero ser coach por mucho tiempo cuando Fred no esté alrededor... Él es una de las personas más impresionantes que he visto".

McCaffrey y Black Traen el Poder en el Juego por Tierra de los 49ers

Los 49ers confiaron en el tándem de RB Christian McCaffrey y el novato RB Kaelon Black para mantener en movimiento a la ofensiva durante el partido.

McCaffrey encontró su ritmo después del medio tiempo, con dos carreras consecutivas de 14 y 16 yardas en la serie inicial. Esas ganancias ayudaron a conseguir el touchdown de Evans.

Black también tuvo mucha acción detrás de McCaffrey en su debut de temporada regular en la NFL. El novato corrió con el balón en 14 ocasiones para 65 yardas, mientras que McCaffrey terminó con 68 yardas en 10 acarreos.

San Francisco terminó con 174 yardas por tierra.

Green Obtiene el Primer Robo de Balón de la Temporada

CB Renardo Green obtuvo la primera intercepción de los 49ers de la temporada 2026 en el segundo cuarto. En tercera y diez, Green interceptó a Stafford en un pase profundo dirigido a WR Puka Nacua en la yarda 14 de los 49ers.

La intercepción concluyó la posesión de los Rams que había entrado a territorio de San Francisco y ayudó a que la defensa de los 49ers mantuviera a Stafford a solo cuatro pases completos en 11 intentos en la primera mitad.

"Fue enorme para Renardo", dijo Shanahan. "Renardo tuvo un muy buen training camp, una buena temporada baja desde la Fase 1 hasta OTAs".

La Línea Ofensiva Triunfa Ante los Rams

La línea ofensiva de los 49ers enfrentó una buena prueba en la Semana 1 y mantuvo a Purdy limpio durante la noche.

Purdy no fue derribado en ninguno de sus 34 intentos de pase, dando tiempo al quarterback de completar pases a ocho receptores diferentes y lanzar para tres anotaciones.

El trabajo al frente también ayudó a que San Francisco obtuviera 174 yardas por tierra, con McCaffrey, Black y Purdy contribuyendo en la carrera.

"Ellos (la línea ofensiva) hicieron un trabajo increíble", dijo Shanahan. "El pase largo a D-Rob (Robinson) fue enorme. Creo que dio siete pasos para atrás... Algo que normalmente no esperaría tener con ese pass rush en la primera mitad. Así que fue un gran trabajo de protección en toda la línea".

A Continuación