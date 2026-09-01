Foliatti Casino y Sportsbook Renueva su Alianza Multianual con los San Francisco 49ers Rumbo al Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026

Durante años, los Fieles en México han apoyado a los San Francisco 49ers a la distancia: reuniéndose en casa, en sus sports bars de siempre y en watch parties locales. Hoy, esa conexión evoluciona hacia algo mucho más cercano. Foliatti Casino y Sportsbook renovó su alianza multianual con los San Francisco 49ers y extiende una relación que comenzó en 2023, ahora con una oferta que abre a los aficionados de todo el país una ruta directa a experiencias únicas como nunca antes: watch parties, encuentros con ex jugadores del equipo, hospitalidad VIP y acceso prioritario a las activaciones ligadas al regreso de los 49ers al Estadio Banorte para el Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026.

La renovación, anunciada hoy, convierte a Foliatti Casino en uno de los Patrocinadores Oficiales con mayor antigüedad dentro del equipo del Global Markets Program de los 49ers en México: años de trabajo que han derivado en una de las alianzas internacionales más activas y completas de un club en toda la NFL.

Por qué es importante para la afición

Los San Francisco 49ers son la franquicia de la NFL con más seguidores en México, y 2026 se perfila como un año histórico para su apasionada afición mexicana. Con el regreso de los 49ers al Estadio Banorte de la Ciudad de México para un partido estelar de temporada regular, los reflectores estarán sobre una de las aficiones internacionales más grandes de la liga, lo que abre una oportunidad sin precedente para conectar con los Fieles en todo el país.

Como parte de las acciones de este año para acercarse a la afición, Foliatti Casino será el Socio Presentador de Casa de los Fieles en Pinche Gringo BBQ, la sede oficial de los watch parties de los 49ers en la Ciudad de México, donde los Fieles se reunirán para celebraciones exclusivas en días de juego, eventos con la comunidad y experiencias envolventes a lo largo de toda la temporada.

A través de la alianza entre Foliatti Casino y los San Francisco 49ers, la afición tendrá acceso a lo siguiente:

Acceso premium a Casa de los Fieles, sede de los eventos para la afición durante toda la semana del juego

Oportunidades exclusivas para que los clientes convivan con ex jugadores de los 49ers

Experiencias de hospitalidad VIP en eventos organizados por el equipo y por Foliatti

Contenido original en español, acceso detrás de cámaras e historias digitales exclusivas en los canales sociales de 49ers México, incluyendo El Podcast de los Fieles presentado por Foliatti, con cinco (5) episodios por semana con talento de 49ersESP

Como otro de los beneficios de la alianza, los aficionados podrán participar en un sorteo exclusivo para ganar boletos al partido de la Semana 11 de los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte. La experiencia acerca a los Fieles más que nunca a la acción y premia a los seguidores más leales con la oportunidad de vivir en persona uno de los juegos internacionales más esperados de la franquicia.

Estos beneficios son accesos permanentes y estructurados que premian por igual a los clientes de Foliatti y a los fans de los 49ers: un calendario de momentos a lo largo de toda la temporada, no una promoción de una sola vez.

En sus propias palabras

"México ha sido y seguirá siendo un mercado prioritario para los 49ers. La fuerza de nuestra alianza con Foliatti Casino y Sportsbook está en la ambición que compartimos por generar beneficios para los aficionados de los 49ers en todo el país. En este año monumental para nuestra organización, que incluye nuestro tan esperado regreso al Estadio Banorte, nuestra relación con Foliatti nos permitirá llegar a nuevas audiencias y seguir haciendo crecer a los Fieles de México como una de las aficiones más apasionadas del deporte mundial."

— Ryan Connors, Senior Director, Global Partnership Sales & Strategy, San Francisco 49ers

"En Foliatti Casino siempre hemos creído que el mejor entretenimiento es el que se vive, no solo el que se ve. Nuestra alianza con los 49ers nos permite darles a nuestros clientes y a los aficionados al futbol americano en México momentos que se quedan con ellos: desde un watch party de playoffs hasta conocer a un jugador cara a cara. Apenas estamos empezando."

— Pamela Lomnan, Director Operations, Foliatti Online and Sportsbook

Una alianza construida con los años

Cuando Foliatti Casino se asoció por primera vez con los 49ers en 2023, el Global Markets Program de la NFL era todavía un esquema relativamente nuevo para la manera en que la liga se acercaba a los mercados internacionales. Desde entonces, el programa se ha convertido en un pilar de la estrategia internacional de los 49ers, y la relación ha crecido hasta ser una de sus alianzas más sólidas y de mayor impacto en México.

En los últimos tres años, ambas organizaciones han producido en conjunto más de ocho watch parties, eventos especiales y activaciones a lo largo de la temporada regular, los Playoffs, el Campeonato de la NFC y el Super Bowl, además de contenido digital original creado específicamente para el público mexicano. Ese trabajo ha generado más de 9 millones de impresiones digitales y ha ayudado a llevar a más de 3,500 aficionados de los 49ers a la plataforma de juegos en línea y apuestas deportivas de Foliatti. Desde el inicio de la alianza, Foliatti también ha registrado un incremento del 33% en clientes identificados con interés en la NFL y el futbol americano: un crecimiento tangible que confirma el valor de tratar a la afición mexicana como público principal y no como un mercado secundario.

La renovación se apoya en ese impulso y prepara el terreno para el capítulo más ambicioso de la alianza. Con el regreso de los 49ers a la Ciudad de México en 2026 como punto de referencia natural, Foliatti y los 49ers ampliarán su trabajo a través de Casa de los Fieles, contenido en español, experiencias VIP, activaciones especiales y nuevas oportunidades en torno al Juego de la NFL en la Ciudad de México.

Qué significa para los clientes de Foliatti

Para los clientes actuales y potenciales de Foliatti Casino, la renovación de la alianza es un diferenciador tangible: acceso a experiencias de la NFL —reales y con cercanía al juego— algo que muy pocas marcas de entretenimiento en México pueden ofrecer. Foliatti facilitará ese acceso durante toda la temporada 2026 y más allá. Ya sea que seas un cliente leal de Foliatti, un aficionado de los 49ers que busca la manera de meterse de lleno en la acción o simplemente alguien que quiere vivir desde adentro lo que se siente una semana de juego de la NFL en la Ciudad de México, esta alianza abre puertas que antes estaban cerradas.

Como agencia líder de los 49ers en mercados internacionales, Elevate, junto con Árbol Media en México, contribuyó a ampliar la alianza del equipo con Foliatti Casino. El acuerdo renovado fortalece la presencia de los 49ers en México y le da a la afición más eventos, experiencias y contenido en español como parte del Global Markets Program de la NFL.