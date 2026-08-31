Los 49ers Anuncian Intercambio por OL Jarrett Patterson

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han adquirido a OL Jarrett Patterson de los Houston Texans a cambio de la selección del equipo de séptima ronda del 2027.
Además, el equipo ha firmado a los siguientes 13 jugadores a la escuadra de prácticas:
Pos. Nombre
OL Isaac Alarcón*
TE Khalil Dinkins
LB Jalen Graham
WR Wesley Grimes
WR KhaDarel Hodge
RB Sincere McCormick
OL Drake Nugent
DL Ogbo Okoronkwo
WR Will Pauling
CB Jakob Robinson
S Jalen Stroman
DL Sebastian Valdez
LS Jon Weeks
*Programa International Pathway
Patterson (1.93m, 140.6kg) fue seleccionado originalmente por los Houston Texans en la sexta ronda (201 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de tres años de carrera con los Texans (2023-25), ha aparecido en 39 partidos (21 como titular) a lo largo de la línea ofensiva. Ha aparecido también en cuatro partidos de postemporada (tres como titular) con Houston.
Con 26 años y originario de Mission Viejo, CA, Patterson asistió a la Universidad de Notre Dame por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 49 partidos (46 como titular) en la línea ofensiva.