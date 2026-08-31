Los 49ers Anuncian Intercambio por OL Jarrett Patterson

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han adquirido a OL Jarrett Patterson de los Houston Texans a cambio de la selección del equipo de séptima ronda del 2027.

Además, el equipo ha firmado a los siguientes 13 jugadores a la escuadra de prácticas:

Pos. Nombre

OL Isaac Alarcón*

TE Khalil Dinkins

LB Jalen Graham

WR Wesley Grimes

WR KhaDarel Hodge

RB Sincere McCormick

OL Drake Nugent

DL Ogbo Okoronkwo

WR Will Pauling

CB Jakob Robinson

S Jalen Stroman

DL Sebastian Valdez

LS Jon Weeks

*Programa International Pathway

Patterson (1.93m, 140.6kg) fue seleccionado originalmente por los Houston Texans en la sexta ronda (201 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de tres años de carrera con los Texans (2023-25), ha aparecido en 39 partidos (21 como titular) a lo largo de la línea ofensiva. Ha aparecido también en cuatro partidos de postemporada (tres como titular) con Houston.