Los 49ers Derrotan a los Chargers 41-17 en la Semana 2 de Pretemporada; 5 Conclusiones del #SFvsLAC

Los San Francisco 49ers continuaron su pretemporada 2026 el jueves por la noche al enfrentarse a Los Angeles Chargers en SoFi Stadium. Esta fue la segunda ocasión que los dos equipos se vieron las caras esta semana después de las prácticas conjuntas en las instalaciones de los Chargers el martes.

Este fue el partido de pretemporada número 52 entre los dos equipos. San Francisco llegaba a este encuentro con la ventaja histórica de 28-23 en la serie de pretemporada. Los 49ers extendieron esa ventaja con una victoria de 41-17 sobre los Chargers, anotando su segunda victoria consecutiva de pretemporada sobre Los Angeles.

Estas son cinco conclusiones del partido de pretemporada de los 49ers en contra de los Chargers:

1. Purdy y Jones Debutan en la Pretemporada 2026

Los quarterbacks Brock Purdy y Mac Jones tuvieron su primera acción de la pretemporada 2026 el jueves por la noche. Purdy fue titular para la primera serie y Jones tomó el relevo para el resto de la primera mitad.

Purdy guió la primera posesión de San Francisco y completó tres pases con el receptor abierto De'Zhaun Stribling para una ganancia de 11 yardas y dos más de siete yardas.

Jones continuó después este buen ritmo con Stribling, conectando con el novato para una ganancia de 21 yardas en su primera serie antes de encontrar al ala cerrada Luke Farrell para 13 yardas.

Jones permaneció en el campo durante la primera mitad, guiando a los 49ers a la primera serie de anotación de la noche. Comenzó con un pase de 24 yardas con WR Jordan Watkins antes de que RB Sincere McCormick tomara el control por tierra.

Jones cerró la noche con seis pases completos en 13 intentos para 89 yardas sin intercepciones, mientras que Purdy completó cuatro de sus seis intentos para 29 yardas en la única serie en la que participó.

El quarterback Adrian Martinez tomó el relevo en la segunda mitad, liderando tres series de anotación. Después de una intercepción para anotación de los Chargers, Martinez y el equipo respondieron con una serie ofensiva de 14 jugadas que concluyó con una carrera para anotación de una yarda de RB Khalil Herbert. Martinez agregó después una anotación por tierra de nueve yardas que él mismo corrió y una anotación por pase de 17 yardas con WR Jordan Watkins.

2. McCormick y Black Ponen la Chispa por Tierra

Los corredores McCormick y el novato Kaelon Black lideraron el juego por tierra, con McCormick poniendo la chispa en la ofensiva en el segundo cuarto para ayudar a que San Francisco lograra la primera serie de anotación de la noche.

Con el partido empatado 3-3, McCormick logró una carrera de 37 yardas hacia la línea de banda de la derecha para colocar a la ofensiva dentro de la yarda cinco. Dos jugadas después, McCormick anotó con una carrera de siete yardas para darle a San Francisco la primera ventaja de la noche.

Black hizo su debut con los 49ers en la pretemporada tras haber regresado a las prácticas previamente esta semana. El novato fue integrado inmediatamente a la ofensiva, con ocho acarreos en el primer cuarto. McCormick encontró el ritmo más adelante en el cuarto, con ganancias consecutivas de ocho y nueve yardas para mover a los 49ers hacia el territorio de los Chargers.

Los 49ers le dieron una rápida, pero extensa mirada a Black, quien terminó el cuarto inicial con 33 yardas por tierra en ocho acarreos.

3. Los Equipos Especiales Dejan su Marca

El receptor abierto Jacob Cowing logró una de las jugadas más grandes del partido con un regreso de despeje para anotación de 83 yardas en el segundo cuarto.

Cowing recibió el balón en la yarda 17 de San Francisco antes de recorrer el campo lateralmente y encontrar el espacio por la banda de la izquierda para la anotación, extendiendo la ventaja de los 49ers a 17-3. El touchdown fue parte de la noche de Cowing tras tener oportunidades tanto en los regresos como en la ofensiva.

Los equipos especiales también dejaron marca nuevamente en el cuarto cuarto. El linebacker Nick Martin logró zafar el balón en un regreso de patada de los Chargers, y el receptor abierto KhaDarel Hodge recuperó el balón suelto. Dos jugadas después, Martinez conectó con Watkins para un pase de anotación de 17 yardas para extender la ventaja a 41-9.

El pateador Eddy Piñeiro también convirtió goles de campo de 48 y 45 yardas, y estuvo perfecto en sus intentos de punto extra.

4. Jack Jones Ayudó a la Defensiva de los 49ers Cerca de la Línea de Gol

La defensiva de los 49ers logró detener a los Chargers en un momento clave en el segundo cuarto cuando ellos se encontraban dentro de la yarda cinco.

Después de una escapada de 37 yardas que puso a Los Angeles en la yarda cinco de los 49ers, el liniero defensivo Sam Okuayinonu detuvo al corredor de los Chargers, Kimani Vidal en un acarreo sin ganancia de yardas. El linebacker Garret Wallow y el safety Jalen Stroman limitaron a los Chargers a dos yardas antes de que el cornerback Jack Jones rompiera un pase en tercera oportunidad en la zona de anotación para obligar a los Chargers a conformarse con un gol de campo.

Jones obstruyó un pase más en el cuarto, mientras que el cornerback novato Ephesians Prysock logró desviar un pase en tercera oportunidad en la segunda mitad, registrando su primer pase desviado de la noche.

5. Stribling Sigue Emergiendo como un Objetivo Confiable

El receptor novato Stribling sigue creciendo en la ofensiva de los 49ers, continuando su paso tras un inicio de pretemporada productivo y una exhibición sólida durante las prácticas conjuntas del martes con los Chargers.

Stribling fue requerido constantemente por Purdy, atrapando tres pases en la serie inicial de los 49ers para un total de 25 yardas. Su producción continuó cuando Jones entró al juego, los dos conectando para una ganancia de 21 yardas por el medio del campo.

Stribling llegó al partido del jueves después de liderar al equipo con siete recepciones para 63 yardas contra los Tennessee Titans en la Semana 1 de pretemporada, y continuó esa actuación con dos recepciones para anotación en la práctica conjunta del martes.

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