Día 12 de Training Camp 2026: Continúa la Competencia en la Línea Ofensiva, Evans y Cowing Regresan

A menos de 48 horas después del partido inaugural de la pretemporada contra los Tennessee Titans, los San Francisco 49ers regresaron al campo de prácticas el sábado para el día 12 de Training Camp presentado por Visa.

Esta sesión fue la primera práctica del equipo desde la derrota del jueves por la noche con marcador 19-13, y presentó a varios jugadores regresando a la acción, movimiento en la competencia en la línea ofensiva y varias jugadas destacadas en ambos lados del balón.

El sábado también fue el Día de Apreciación Militar en el SAP Performance Facility, con la presencia de miembros del servicio militar como parte de la Esquina Comunitaria del equipo.

Estas son cinco observaciones del día 12 de Training Camp de los 49ers:

ACTUALIZACIONES DE LESIÓN Y PARTICIPACIÓN

WR Jacob Cowing: Regresó tras perderse algunas prácticas pasadas con una distensión del flexor de la cadera.

WR Mike Evans: Regresó con participación total.

CB Jack Jones: Regresó tras lesionarse la mano el jueves contra Tennessee.

S Marques Sigle: Regresó tras lidiar con una lesión de los oblicuos el jueves.

QB Kurtis Rourke: No participó tras salir del partido el jueves con una lesión de costilla; estuvo presente en la línea de banda viendo la práctica.

No practicaron:

1. La Competencia Continúa por el Puesto de Guardia Izquierdo

La competencia en la línea ofensiva fue el foco del sábado, con el novato Carver Willis uniéndose a Connor Colby y Robert Jones en la rotación en guardia izquierdo.

El tackle All-Pro Trent Williams confirmó después de la práctica que la posición está en competencia abierta entre los tres linieros ofensivos.

"Es una carrera entre tres, y que gane el mejor", dijo Williams. "Todos están dándolo todo".

Williams también habló sobre Willis, quien es el más joven del grupo compitiendo por el puesto.

"Carver es el más joven y aún tiene un poco más que aprender, pero tiene mucho potencial", dijo Williams.

Willis regresó a practicar en los primeros días de la semana tras pasar tiempo en el protocolo de conmoción cerebral. El sábado tuvo la oportunidad de trabajar en la rotación mientras los 49ers continúan evaluando al grupo de la línea ofensiva durante la pretemporada.

2. El Frente Defensivo Joven Sigue Sumando Tras el Inicio de la Pretemporada

El partido de pretemporada del jueves por la noche le dio a varios jugadores defensivos jóvenes la primera oportunidad en ver acción al nivel de la NFL, y el coordinador defensivo Raheem Morris salió motivado por la actuación del grupo.

Después de la práctica, Morris destacó a un número de defensivos jóvenes después del partido del jueves, incluyendo a los linieros defensivos Gracen Halton y Romello Height y el linebacker Jaden Dugger.

"Varios de nuestros jóvenes tuvieron la oportunidad de salir y jugar muy bien", dijo Morris. "Varios de ellos pudieron mostrarse en su primera vez jugando football profesional. Estuve satisfecho con cómo compitieron".

Williams también alabó a Halton, quien fue parte de la defensa que puso presión en la segunda mitad contra Tennessee.

"Me encantó. Él ama el football", dijo Williams. "Cada que tienes a un jugador en el vestidor que ama el football, eso hace el ambiente más ligero... Tan solo ver a jóvenes llegar llenos de vida, super emocionados de solo jugar football, amo eso. Me da una bocanada de aire fresco".

Esa presión defensiva continuó en la práctica del sábado.

Height generó presión por el medio para forzar al quarterback Brock Purdy a deshacerse del balón, mientras que DL C.J. West logró tocar otro balón de Purdy en la línea de golpeo. DL Titus Leo también tuvo una presión al quarterback durante el trabajo en equipo.

La secundaria también estuvo involucrada. S Jalen Stroman saltó para lograr una intercepción, mientras que CB Renardo Green casi consigue la suya, interrumpiendo un pase de Purdy.

3. Cowing Regresa y Conecta en un Pase Profundo

Cowing regresó a los ejercicios por equipo el sábado tras perderse algunas prácticas previas por una distensión del flexor de la cadera y rápidamente encontró su camino de regreso al juego.

Una de las mejores jugadas a la ofensiva en este práctica llegó cuando QB Mac Jones conectó con Cowing al fondo del campo para un touchdown. El receptor de tercer año agregó otra recepción más adelante, yendo al suelo y asegurando la recepción al deslizarse.

Evans también volvió como participante total y conectó con Purdy varias veces durante el trabajo en equipo, incluyendo un pase completo con cobertura cerrada al fondo del campo.

En el juego por pase, Purdy también conectó con TE Luke Farrell varias veces, y encontró a WR Trenton Irwin al fondo del campo. Quarterback Adrian Martinez tuvo algunas repeticiones y conectó con WR Deebo Samuel Sr. para una ganancia grande.

4. Zamir White Estuvo Involucrado en su Primera Práctica

RB Zamir White participó en su primera práctica con los 49ers el sábado y tuvo bastante trabajo.

White recibió varios balones de Jones y de Martinez durante el trabajo 11 contra 11. Uno de sus acarreos al inicio resultó en una gran carrera por el medio, y continuó en rotación durante la sesión.

Esta llegada le da a San Francisco otra opción en el grupo de corredores que actualmente tiene a varios jugadores recuperándose de lesiones.

A CONTINUACIÓN