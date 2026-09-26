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Nick Bosa Descartado vs. Cardinals; Mike Evans Cuestionable Antes del #AZvsSF

Sep 25, 2026 at 05:55 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los 49ers Dan a Conocer el Reporte Final de Lesiones Previo a la Semana 3 vs. Cardinals

Los San Francisco 49ers han dado a conocer el reporte final de lesiones previo al partido de la Semana 3 contra los Arizona Cardinals en Levi's® Stadium.

DL Nick Bosa (pantorrilla), DL Romello Height (mano), WR Demarcus Robinson (tobillo), y DL James Thompson Jr. (tobillo) han sido descartados para el partido del domingo. WR Mike Evans (cadera) está listado como cuestionable.

Bosa no participó en las prácticas de la semana y fue descartado tras sufrir una lesión en la pantorrilla durante los calentamientos individuales antes de la práctica del jueves. Si bien no hay una fecha definitiva para su regreso, el entrenador en jefe Kyle Shanahan estimó el viernes que Bosa podría perderse "algunas semanas".

Shanahan dijo que el equipo está discutiendo si Bosa podría ser agregado a la lista de reserva de lesionados, junto a otros jugadores que están en proceso de recuperación con líneas de tiempo similares. El equipo espera hacer estas decisiones en el roster el sábado.

Con múltiples lesiones en la línea defensiva, Shanahan hizo énfasis en la oportunidad que tiene el resto del grupo.

"Ese será el reto para todos los demás", dijo Shanahan. "Tenemos a algunas personas nuevas que tendrán que dar un paso adelante. Hemos tenido buenas prácticas esta semana y estoy emocionado por el equipo completo".

Robinson y Thompson Jr. también se perderán el partido del domingo tras sufrir esguinces de tobillo alto en la victoria de Semana 2 contra los Miami Dolphins. Ambos jugadores no participaron en las prácticas de la semana. Height, quien se sometió a cirugía en la mano esta semana, tampoco participó en miércoles, jueves ni viernes.

Evans regresó a la práctica como participante limitado el viernes tras perderse miércoles y jueves con una lesión de cadera. Él es el único jugador de los 49ers clasificado como cuestionable para el partido del domingo.

LB Dre Greenlaw (Aquiles/descanso), RB Christian McCaffrey (descanso), y T Trent Williams (descanso) participaron completamente el viernes y no tienen designación alguna para el juego. Los tres recibieron días de descanso el miércoles antes de regresar a participación total en jueves y viernes.

Los 49ers y Cardinals darán inicio al partido el domingo a la 1:05 p.m. tiempo del Pacífico en Levi's® Stadium. El partido de Semana 3 será el segundo encuentro de San Francisco con rivales de la división NFC West en la temporada 2026 y el segundo partido de una serie de tres en casa.

Este es el reporte completo para la Semana 3:

Los 49ers continuarán monitoreando a los jugadores mencionados en el reporte de lesiones. Las decisiones finales sobre disponibilidad en día de partido serán anunciadas 90 minutos antes de la patada inicial.

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