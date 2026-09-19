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De'Zhaun Stribling Descartado, Kaelon Black y Eddy Piñeiro Cuestionables vs. Dolphins; Reporte de Lesiones Previo al #MIAvsSF

Sep 18, 2026 at 05:55 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los 49ers Dan a Conocer el Reporte Final de Lesiones de la Semana 2 vs. Dolphins

Los San Francisco 49ers publicaron el reporte final de lesiones para el partido inaugural en casa el domingo contra los Miami Dolphins después de una victoria en la Semana 1 en Australia.

WR De'Zhaun Stribling ha sido descartado tras sufrir una lesión de talón durante el partido de Semana 1 en Australia. El entrenador en jefe Kyle Shanahan anunció el miércoles que Stribling se sometió a una cirugía en su talón esta semana, y se perderá las próximas 10 semanas de la temporada 2026. "Nos sentimos bien sobre su regreso esta temporada", dijo Shanahan.

Eddy Piñeiro (enfermedad) y RB Kaelon Black (ingle) están listados como cuestionables para el partido del domingo. Piñeiro no participó en prácticas durante la semana debido a una enfermedad, mientras que Black participó de manera limitada tanto en jueves como viernes. Shanahan dijo que el equipo planea traer a un pateador a la escuadra de prácticas como contingencia para el domingo.

Varios otros jugadores del os 49ers evolucionaron a participación total el viernes y no conllevan designación para el partido. DL Nick Bosa (rodilla/descanso), FB Kyle Juszczyk (dedo), TE George Kittle (Aquiles), y DL Keion White (espalda) participaron totalmente el viernes tras estar limitados el jueves. Bosa no participó el miércoles, mientras que Juszczyk, Kittle, y White estuvieron limitados.

DL Khalid Kareem (hombro), LB Dre Greenlaw (Aquiles/descanso), RB Christian McCaffrey (descanso), y T Trent Williams (descanso) participaron totalmente tanto en jueves como viernes. Greenlaw, McCaffrey y Williams tuvieron día de descanso el miércoles.

CB Upton Stout (Aquiles) tuvo participación total a lo largo de la semana.

San Francisco y Miami darán inicio al partido el domingo a la 1:25 p.m. horario del Pacífico en Levi's® Stadium para el partido inaugural en casa de los 49ers en 2026.

Este es el reporte completo del Status para la Semana 2:

Los 49ers continuarán monitoreando a los jugadores listados en el reporte de lesión.La decisión final sobre disponibilidad para el día de partido será anunciada 90 minutos antes del inicio del encuentro.

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