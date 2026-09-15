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Los 49ers Promueven a TE Brayden Willis al Roster Activo; Firman a DL McKinnley Jackson

Sep 15, 2026 at 12:33 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han promovido a TE Brayden Willis al roster activo y firmado a DL McKinnley Jackson a la escuadra de prácticas del equipo.

Willis (1.93m, 108.86kg) fue seleccionado originalmente por los 49ers en la séptima ronda (247 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de tres años de carrera en la NFL con los 49ers (2023-25), ha aparecido en 23 partidos de temporada regular registrando nueve tackles en equipos especiales. También ha aparecido en cuatro partidos de postemporada donde registró un tackle en equipos especiales. En 2025, Willis pasó tiempo en la escuadra de prácticas del equipo y apareció en seis partidos, registrando seis tackles en equipos especiales. Recientemente firmó con la escuadra de prácticas del equipo el 7 de septiembre de 2026.

Con 26 años y originario de Arlington, TX, Willis asistió a la Universidad de Oklahoma por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 58 partidos (25 como titular) acumulando 75 recepciones para 998 yardas y 13 touchdowns.

Jackson (1.83m, 149.6kg) fue seleccionado originalmente por los Cincinnati Bengals en la tercera ronda (97 general) del NFL Draft 2024. A lo largo de dos años de carrera en la NFL con los Bengals (2024-25), ha aparecido en 22 partidos (uno como titular) registrando 22 tackles, 1.0 sack y un balón suelto provocado. En 2025, Jackson apareció en nueve partidos con los Bengals acumulando siete tackles.

Con 24 años y originario de Lucedale, MS, Jackson asistió a la Universidad de Texas A&M por cuatro temporadas (2020-23) donde apareció en 40 partidos (24 como titular) registrando 91 tackles, 15.5 tackles para pérdida de yardas, 7.5 sacks, dos balones sueltos recuperados, dos pases defendidos y un balón suelto provocado.

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