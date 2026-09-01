Los 49ers Han Firmado a 4 Jugadores a la Escuadra de Prácticas

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a los siguientes cuatro jugadores a la escuadra de prácticas del equipo:

Pos. Nombre

DL Vincent Anthony Jr.

CB Brandon Codrington

DL Kevin Givens

OL Foster Sarell

Anthony Jr. (1.98m, 117kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Kansas City Chiefs como agente libre no seleccionado en el draft el 1° de mayo de 2026, y después fue liberado por el equipo el 30 de agosto.

Con 22 años y originario de Durham, N.C., Anthony Jr. asistió a la Universidad de Duke por cuatro temporadas (2022-25) donde apareció en 48 partidos registrando 103 tackles, 29.0 tackles para pérdida de yardas, 15.0 sacks, ocho pases defendidos, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.

Codrington (1.75m, 83.9kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con los New York Jets el 6 de mayo de 2024. A lo largo de dos años de carrera con los Jets (2024), Buffalo Bills (2024-26) y Houston Texans (2026), ha aparecido en 21 partidos acumulando nueve tackles, dos balones sueltos recuperados y un pase defendido. En 2025, Codrington apareció en cuatro partidos con los Bills. Firmó con los Texans el 5 de febrero de 2026 antes de ser liberado por el equipo el 30 de agosto.

Con 25 años y originario de Raleigh, N.C., Codrington asistió a la Universidad Central de Carolina del Norte donde apareció en 44 partidos acumulando 98 tackles, 11 pases defendidos, 2.0 tackles para pérdida de yardas, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.

Givens (1.85m, 129.2kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con los 49ers el 3 de mayo de 2019. A lo largo de siete temporadas con San Francisco, Givens ha participado en 70 partidos (14 como titular) registrando 93 tackles, 8.0 sacks, tres pases defendidos, dos balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada acumulando 12 tackles y un pase defendido. En 2025, Givens apareció en cinco partidos con el equipo y registró dos tackles. Firmó nuevamente con el equipo el 26 de julio de 2026, antes de ser liberado el 5 de agosto.

Con 29 años y originario de Newark, N.J., Givens asistió a la Universidad de Penn State donde apareció en 39 partidos (22 como titular) y terminó con 82 tackles, 21.5 tackles para pérdida de yardas, 13.0 sacks, cuatro pases defendidos, tres balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado.

Sarell (2m, 142.8kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con los Baltimore Ravens el 13 de mayo de 2021. A lo largo de cinco años de carrera con los Ravens (2021), New York Giants (2021), Los Angeles Chargers (2021-25), Washington Commanders (2025, 2026) y Denver Broncos (2026), ha aparecido en 41 partidos (cuatro como titular) en la línea ofensiva y participado en dos partidos de postemporada. En 2025, apareció en seis partidos (uno como titular) con los Chargers en la línea ofensiva.