Los 49ers Anuncian Intercambio por LB Deion Jones

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han adquirido a LB Deion Jones proveniente de los New Orleans Saints a cambio de RB Zamir White.
Jones (1.85m, 100.7kg) fue seleccionado originalmente por los Atlanta Falcons en la segunda ronda (52 general) del NFL Draft 2016. A lo largo de 10 años de carrera con los Falcons (2016-22), Cleveland Browns (2022-23), Carolina Panthers (2023), Buffalo Bills (2024), Tampa Bay Buccaneers (2024-25) y New Orleans Saints (2026), ha aparecido en 128 partidos (91 como titular) registrando 746 tackles, 53 pases defendidos, 50.0 tackles para pérdida de yardas, 13 intercepciones, 12.0 sacks, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados. También ha aparecido en seis partidos de postemporada (cinco como titular) registrando 35 tackles, cinco pases defendidos, una intercepción y un balón suelto provocado. En 2025, Jones apareció en 17 partidos acumulando 17 tackles con los Buccaneers. Después firmó con los Saints el 7 de agosto de 2026.
Con 31 años y originario de New Orleans, LA, Jones asistió a la Universidad de Louisiana State por cuatro años (2012-15) donde apareció en 51 partidos (12 como titular) registrando 165 tackles, 21.0 tackles para pérdida de yardas, 5.0 sacks, cuatro pases defendidos, dos intercepciones, dos balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado.
White (1.80m, 102.9kg) firmó originalmente con el equipo el 12 de agosto de 2026.