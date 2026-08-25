Los 49ers Anuncian Intercambio por LB Deion Jones

Jones (1.85m, 100.7kg) fue seleccionado originalmente por los Atlanta Falcons en la segunda ronda (52 general) del NFL Draft 2016. A lo largo de 10 años de carrera con los Falcons (2016-22), Cleveland Browns (2022-23), Carolina Panthers (2023), Buffalo Bills (2024), Tampa Bay Buccaneers (2024-25) y New Orleans Saints (2026), ha aparecido en 128 partidos (91 como titular) registrando 746 tackles, 53 pases defendidos, 50.0 tackles para pérdida de yardas, 13 intercepciones, 12.0 sacks, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados. También ha aparecido en seis partidos de postemporada (cinco como titular) registrando 35 tackles, cinco pases defendidos, una intercepción y un balón suelto provocado. En 2025, Jones apareció en 17 partidos acumulando 17 tackles con los Buccaneers. Después firmó con los Saints el 7 de agosto de 2026.