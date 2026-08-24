Día 16 de Training Camp 2026: El Gran Regreso de George Kittle

Dos veteranos clave regresaron a las prácticas en el Día 16 de Training Camp, y la ofensiva de los San Francisco 49ers parece estar saludable justo en el momento adecuado.

Los 49ers anunciaron justo antes de la práctica del domingo que el TE George Kittle fue activado de la lista activos/físicamente incapaces de desarrollarse. Kittle se puso el uniforme completo y participó en trabajo individual, pero no fue parte de los ejercicios por equipo.

El regreso de Kittle marca otro hito importante en su recuperación de una rotura del tendón de Aquiles ocurrida el 11 de enero. Regresó a prácticas en menos de ocho meses tras sufrir la lesión, colocándolo en una línea de tiempo acelerada hacia un posible regreso en la Semana 1. Si Kittle está listo para el partido inaugural de la temporada, éste ocurrirá alrededor de ocho meses después de la lesión.

OL Colton McKivitz en conferencia de prensa después de la práctica alabó a Kittle por su ética de trabajo inquebrantable y el ejemplo que sigue poniendo para los jugadores jóvenes del roster.

"Eso muestra qué clase de profesional es", dijo McKivitz. "Para que él haya tenido esa lesión en la postemporada en enero, que regrese así de pronto y estar hoy uniformado. Es increíble. Te muestra qué tipo de persona es y cuánto quiere jugar".

CMC Corriendo de Regreso

RB Christian McCaffrey también regresó a la práctica por primera vez desde el Día 9 de Training Camp el 8 de agosto. McCaffrey tampoco jugó en los primeros dos partidos de la pretemporada de los 49ers.

Participó en ejercicios por equipo este domingo, con cuatro toques de balón. En su segunda jugada, McCaffrey recibió el balón de QB Brock Purdy, encontró el borde derecho de la cancha y aceleró por toda la banda para una ganancia significativa de yardas.

McCaffrey dijo después que el tiempo que pasó fuera de la práctica fue parte del plan con el que los 49ers administran su carga de trabajo rumbo a la temporada regular.

"Esto fue parte del plan desde el inicio", dijo McCaffrey. "Acelerar considerablemente, lograr nueve o diez prácticas, bajar el ritmo, y después subirlo otra vez para estar fresco para la temporada".

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES Y PARTICIPACIÓN

RB Jordan James regresó a prácticas.

WR De'Zhaun Stribling y DB Deommodore Lenoir regresaron a prácticas portando jerseys de no contacto.

DL C.J. West regresó a prácticas.

No participaron:

Jordan James Agrega Profundidad al Grupo de Corredores

James también regresó al campo de prácticas tras estar ausente con una lesión de costilla, dando a los 49ers otro corredor joven a un grupo con profundidad suficiente.

James registró seis participaciones durante los ejercicios por equipo, incluyendo dos recepciones de QB Mac Jones. También mostró su velocidad como corredor, incluyendo una ganancia de yardas por la banda derecha tras rodear el borde exterior.

El coordinador ofensivo Klay Kubiak estuvo contento de ver a James de vuelta en el campo y dijo que el novato se ve listo para contribuir.

"Realmente feliz de ver a Jordan de vuelta", dijo Kubiak. "Hemos estado emocionados por él. Ha sido desafortunado no tenerlo en el campo tanto como quisiéramos, pero se ve bien. Está en gran forma. Creo que ver a otros jugadores jovenes salir y tener éxito lo vuelve hambriento".

"Nuestro grupo es muy profundo", agregó McCaffrey sobre la fortaleza de los corredores. "Nos impulsamos uno al otro, competimos contra cada uno, pero sabes que ese grupo es un puño y todo empieza con (entrenador de corredores) Bobby (Turner) y termina en nosotros".

Jugadas Notables a la Defensiva

La ofensiva no fue el único lado del balón que tuvo jugadas destacadas durante los ejercicios en equipo.

LB Dre Greenlaw tuvo una jugada impresionante en cobertura, adelantándose a un pase profundo dirigido a WR Mike Evans y saltando para desviar el balón.

CB Upton Stout también impuso presencia en un enfrentamiento uno a uno con WR Malik Turner, permaneciendo pegado en la cobertura al fondo del campo y colocando sus manos en posición para desviar el pase.