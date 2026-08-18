Los 49ers Firman a DL Evan Anderson a un Contrato por Un Año, Colocan en Waivers/Lesión a DL Titus Leo

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Evan Anderson a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers/lesión a DL Titus Leo.

Anderson (1.90m, 147.8kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los 49ers como agente libre no seleccionado en el draft el 6 de mayo de 2024. A lo largo de dos años de carrera en la NFL con los 49ers (2024-25), ha aparecido en 12 partidos (uno como titular) registrando 24 tackles, 1.0 sack, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado. En 2025, pasó tiempo en la escuadra de prácticas de San Francisco antes de ser liberado por el equipo el 26 de julio de 2026.