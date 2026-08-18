Los 49ers Firman a DL Evan Anderson a un Contrato por Un Año, Colocan en Waivers/Lesión a DL Titus Leo

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Evan Anderson a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers/lesión a DL Titus Leo.
Anderson (1.90m, 147.8kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los 49ers como agente libre no seleccionado en el draft el 6 de mayo de 2024. A lo largo de dos años de carrera en la NFL con los 49ers (2024-25), ha aparecido en 12 partidos (uno como titular) registrando 24 tackles, 1.0 sack, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado. En 2025, pasó tiempo en la escuadra de prácticas de San Francisco antes de ser liberado por el equipo el 26 de julio de 2026.
Con 24 años y originario de Orlando, FL, Anderson asistió a la Universidad de Florida Atlantic por cuatro temporadas (2020-23) donde apareció en 39 partidos registrando 145 tackles, 20.0 tackles para pérdida de yardas, 7.0 sacks, tres balones sueltos recuperados y dos pases defendidos, obteniendo el reconocimiento al Tercer Equipo All-AAC en 2023.
Leo (1.90m, 111.1kg) firmó originalmente con el equipo el 2 de agosto de 2026.