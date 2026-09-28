Los 49ers Derrotan a los Cardinals 36-30 en Partido de la Semana 3; Conclusiones del #AZvsSF

Los San Francisco 49ers aseguraron su tercera victoria consecutiva en la temporada, derrotando a los Arizona Cardinals 36-30 en Levi's® Stadium en la Semana 3. San Francisco mejoró su récord a 3-0 en el año y obtuvo su segunda victoria en la NFC West de la temporada 2026.
Los 49ers consiguieron una ventaja temprano en el partido, y en el cuarto cuarto, San Francisco hizo las jugadas necesarias para cerrar la victoria.
Estas son seis conclusiones de la victoria de la Semana 3 de los 49ers sobre los Cardinals:
1. George Kittle Anota Dos Veces en el Día de su Bobblehead
El ala cerrada George Kittle apareció cuando los 49ers más lo necesitaron en el cuarto cuarto, anotando dos touchdowns en un día en el que se distribuyeron 80,000 bobbleheads de Kittle a los Fieles en Levi's® Stadium.
Después de que Arizona redujera la ventaja de San Francisco a 23-20 temprano en el cuarto cuarto, los 49ers respondieron. El quarterback Brock Purdy encontró a Kittle por el medio del campo para un touchdown de 10 yardas para aumentar esa ventaja. Arizona respondió una vez más, acercándose a dos puntos con menos de dos minutos restantes, pero Kittle aún no había terminado. En la serie siguiente, logró una anotación de 20 yardas a pase de Purdy con un minuto en el reloj para darle a San Francisco la ventaja 36-27.
Kittle cerró la tarde con seis recepciones para 82 yardas y dos touchdowns.
2. Los 49ers Sacan los Trucos para Empezar el Día
Los 49ers atacaron primero en la Semana 3 con algunos trucos en la ofensiva. Purdy conectó con el receptor abierto Mike Evans en un pase corto a la izquierda antes de que Evans cediera el balón a Deebo Samuel Sr. en un pase lateral. Samuel Sr. tomó el balón y corrió 80 yardas por la linea de banda para el touchdown, ayudado por un bloqueo clave del ala cerrada Luke Farrell. La anotación le dio a San Francisco una ventaja temprana 7-0, además fue la anotación total número 50 en la carrera de Samuel Sr., quien terminó el día de manera oficial con una estadística rara de cero recepciones, pero con 80 yardas por recepción producto de esta jugada lateral.
3. Los Jugadores de los 49ers Dan un Paso Adelante en Todo el Roster
Con varios jugadores descartados entrando a la Semana 3, los 49ers recurrieron a caras diferentes a lo largo del roster. Los linieros defensivos Sebastian Valdez, Kevin Givens, y Viliami Fehoko Jr. fueron algunos de los jugadores requeridos, además del receptor Jordan Watkins, quien tuvo un impacto temprano en la ofensiva.
Watkins obtuvo la primera recepción de temporada regular para una ganancia de 26 yardas y un primer down en el cuarto inicial. Con menos de 20 segundos restantes en la primera mitad, Purdy volvió con Watkins para una ganancia de 34 yardas que movió a San Francisco dentro del territorio de Arizona. La jugada colocó al pateador Eddy Piñeiro para un gol de campo de 57 yardas, el más largo en la temporada, para mandar a los 49ers al medio tiempo con una ventaja de 17-6.
"Todos ellos trabajaron arduamente durante la semana", dijo Shanahan después del partido. "Estaba emocionado por Watkins. Fue una gran ruta la que corrió en tercer down".
4. Purdy y la Línea Ofensiva Siguen en Buen Ritmo
Purdy y la ofensiva de los 49ers continuaron con un inicio fuerte en la temporada en contra de Arizona. El quarterback completó 15 de 27 pases para 297 yardas y cuatro touchdowns, conectando con Samuel Sr., Evans, y Kittle en dos ocasiones para anotaciones.
La línea ofensiva de San Francisco mantuvo su racha intacta al no permitir un sack por tercer partido consecutivo. Purdy llegó a la Semana 3 como el único quarterback calificado que aún no ha recibido un sack esta temporada, y una vez más, terminó la tarde sin ser derribado.
5. La Defensiva de los 49ers Batalla Contra una Carga de Trabajo Pesada
La defensiva de los 49ers se enfrentó a una carga pesada el domingo con 81 jugadas ofensivas de Arizona mientras también lidiaban con varias lesiones. San Francisco mantuvo a los Cardinals con solo dos goles de campo en la primera mitad antes de que Arizona encontrara la zona de anotación en el tercer cuarto.
El grupo de linebackers dio un paso adelante con Fred Warner liderando al equipo con 17 tackles totales, incluyendo uno para pérdida de yardas. El cornerback Renardo Green sumó 13 tackles totales más. Los linieros defensivos Ogbo Okoronkwo y Keion White registraron un sack cada uno.
6. La Batalla del Cuarto Cuarto
Lo que comenzó como una ventaja de 17 puntos para los 49ers se convirtió en un cuarto cuarto intenso en Levi's® Stadium. Arizona redujo la ventaja de San Francisco a 29-27 con 2:51 en el reloj, provocando una respuesta crucial de la ofensiva de los 49ers. El corredor Christian McCaffrey obtuvo 23 yardas en la siguiente serie de los 49ers antes de que Purdy encontrara a Kittle para un touchdown de 20 yardas para extender la ventaja.
Los Cardinals sumaron un gol de campo con 39 segundos restantes, pero Deebo Samuel Sr. aseguró la patada lateral para concretar la victoria 36-30.
A Continuación
Los 49ers permanecerán en Levi's® Stadium en la Semana 4 para cerrar la serie de tres partidos de local en contra de los Denver Broncos. El partido dará inicio a la 1:25 p.m. tiempo del Pacífico el domingo 4 de octubre.