Los 49ers Derrotan a los Cardinals 36-30 en Partido de la Semana 3; Conclusiones del #AZvsSF

4. Purdy y la Línea Ofensiva Siguen en Buen Ritmo

Purdy y la ofensiva de los 49ers continuaron con un inicio fuerte en la temporada en contra de Arizona. El quarterback completó 15 de 27 pases para 297 yardas y cuatro touchdowns, conectando con Samuel Sr., Evans, y Kittle en dos ocasiones para anotaciones.

La línea ofensiva de San Francisco mantuvo su racha intacta al no permitir un sack por tercer partido consecutivo. Purdy llegó a la Semana 3 como el único quarterback calificado que aún no ha recibido un sack esta temporada, y una vez más, terminó la tarde sin ser derribado.

5. La Defensiva de los 49ers Batalla Contra una Carga de Trabajo Pesada

La defensiva de los 49ers se enfrentó a una carga pesada el domingo con 81 jugadas ofensivas de Arizona mientras también lidiaban con varias lesiones. San Francisco mantuvo a los Cardinals con solo dos goles de campo en la primera mitad antes de que Arizona encontrara la zona de anotación en el tercer cuarto.

El grupo de linebackers dio un paso adelante con Fred Warner liderando al equipo con 17 tackles totales, incluyendo uno para pérdida de yardas. El cornerback Renardo Green sumó 13 tackles totales más. Los linieros defensivos Ogbo Okoronkwo y Keion White registraron un sack cada uno.

6. La Batalla del Cuarto Cuarto

Lo que comenzó como una ventaja de 17 puntos para los 49ers se convirtió en un cuarto cuarto intenso en Levi's® Stadium. Arizona redujo la ventaja de San Francisco a 29-27 con 2:51 en el reloj, provocando una respuesta crucial de la ofensiva de los 49ers. El corredor Christian McCaffrey obtuvo 23 yardas en la siguiente serie de los 49ers antes de que Purdy encontrara a Kittle para un touchdown de 20 yardas para extender la ventaja.

Los Cardinals sumaron un gol de campo con 39 segundos restantes, pero Deebo Samuel Sr. aseguró la patada lateral para concretar la victoria 36-30.

A Continuación