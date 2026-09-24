Los 49ers Firman a DL Naquan Jones, Agregan a WR Brandin Cooks a la Escuadra de Prácticas; Más Movimientos al Roster

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Naquan Jones a un contrato por un año y firmado a WR Brandin Cooks y DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a CB Jakob Robinson de la escuadra de prácticas y colocó a DL C.J. West en la lista de reserva de lesionados.
Jones (1.90m, 141.9kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Tennessee Titans como agente libre no seleccionado en el draft el 13 de mayo de 2021. A lo largo de cinco años de carrera en la NFL con los Titans (2021-23), Arizona Cardinals (2023-24), Miami Dolphins (2024), Los Angeles Chargers (2025), Houston Texans (2025-26) y Minnesota Vikings (2026), ha aparecido en 60 partidos (ocho como titular) registrando 102 tackles, 6.5 sacks y cinco pases defendidos. También ha aparecido en tres partidos de postemporada (uno como titular) registrando siete tackles y 0.5 sack. En 2026, Jones fue liberado por los Texans el 30 de agosto y firmó con la escuadra de prácticas de los Vikings el 1° de septiembre.
Con 28 años y originario de Evanston, IL, Jones asistió a la Universidad de Michigan State por cinco temporadas (2016-20) donde apareció en 46 partidos (cinco como titular) y acumuló 78 tackles, 12.5 tackles para pérdida de yardas, 3.0 sacks, tres pases defendidos, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.
Cooks (1.78m, 85.73kg) fue seleccionado originalmente por los New Orleans Saints en la primera ronda (20 general) del NFL Draft 2014. A lo largo de 12 años de carrera en la NFL con los Saints (2014-16, 2025), New England Patriots (2017), Los Angeles Rams (2018-19), Houston Texans (2020-22), Dallas Cowboys (2023-24) y Buffalo Bills (2025), ha aparecido en 173 partidos (149 como titular) registrando 734 recepciones para 9,811 yardas y 60 touchdowns por aire además de 58 acarreos para 341 yardas y dos touchdowns por tierra. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada (ocho como titular) acumulando 40 recepciones para 572 yardas y tres acarreos para 12 yardas.
Con 32 años y originario de Stockton, CA, Cooks asistió a la Universidad de Oregon State por tres temporadas (2011-13) donde apareció en 38 partidos (29 como titular) registrando 226 recepciones para 3,272 yardas y 24 touchdowns además de 61 acarreos para 340 yardas y dos touchdowns. Como junior en 2013, obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-American.
Fehoko Jr. (1.93m, 121.1kg) fue seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda (129 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de dos años de carrera en la NFL, ha pasado tiempo con los Cowboys (2023-24), Washington Commanders (2025), Indianapolis Colts (2025-26) y San Francisco 49ers (2026). En 2026, Fehoko Jr. fue liberado por los Colts el 30 de abril, y firmó con los 49ers el 24 de agosto, después fue liberado por el equipo el 30 de agosto.
Con 26 años y originario de Mountain View, CA, Fehoko Jr. asistió a la Universidad de San Jose State por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 48 partidos registrando 191 tackles, 46.0 tackles para pérdida de yardas, 23.0 sacks, 14 pases defendidos, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.
Robinson (1.78m, 82.1kg) firmó originalmente con la escuadra de prácticas del equipo el 31 de agosto de 2026.
West (1.85m, 143.3kg) fue titular en dos partidos esta temporada con el equipo en los que registró cinco tackles.