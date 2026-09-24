 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Firman a DL Naquan Jones, Agregan a WR Brandin Cooks a la Escuadra de Prácticas; Más Movimientos al Roster

Sep 23, 2026 at 05:09 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Naquan Jones a un contrato por un año y firmado a WR Brandin Cooks y DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a CB Jakob Robinson de la escuadra de prácticas y colocó a DL C.J. West en la lista de reserva de lesionados.

Jones (1.90m, 141.9kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Tennessee Titans como agente libre no seleccionado en el draft el 13 de mayo de 2021. A lo largo de cinco años de carrera en la NFL con los Titans (2021-23), Arizona Cardinals (2023-24), Miami Dolphins (2024), Los Angeles Chargers (2025), Houston Texans (2025-26) y Minnesota Vikings (2026), ha aparecido en 60 partidos (ocho como titular) registrando 102 tackles, 6.5 sacks y cinco pases defendidos. También ha aparecido en tres partidos de postemporada (uno como titular) registrando siete tackles y 0.5 sack. En 2026, Jones fue liberado por los Texans el 30 de agosto y firmó con la escuadra de prácticas de los Vikings el 1° de septiembre.

Con 28 años y originario de Evanston, IL, Jones asistió a la Universidad de Michigan State por cinco temporadas (2016-20) donde apareció en 46 partidos (cinco como titular) y acumuló 78 tackles, 12.5 tackles para pérdida de yardas, 3.0 sacks, tres pases defendidos, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.

Cooks (1.78m, 85.73kg) fue seleccionado originalmente por los New Orleans Saints en la primera ronda (20 general) del NFL Draft 2014. A lo largo de 12 años de carrera en la NFL con los Saints (2014-16, 2025), New England Patriots (2017), Los Angeles Rams (2018-19), Houston Texans (2020-22), Dallas Cowboys (2023-24) y Buffalo Bills (2025), ha aparecido en 173 partidos (149 como titular) registrando 734 recepciones para 9,811 yardas y 60 touchdowns por aire además de 58 acarreos para 341 yardas y dos touchdowns por tierra. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada (ocho como titular) acumulando 40 recepciones para 572 yardas y tres acarreos para 12 yardas.

Con 32 años y originario de Stockton, CA, Cooks asistió a la Universidad de Oregon State por tres temporadas (2011-13) donde apareció en 38 partidos (29 como titular) registrando 226 recepciones para 3,272 yardas y 24 touchdowns además de 61 acarreos para 340 yardas y dos touchdowns. Como junior en 2013, obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-American.

Fehoko Jr. (1.93m, 121.1kg) fue seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda (129 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de dos años de carrera en la NFL, ha pasado tiempo con los Cowboys (2023-24), Washington Commanders (2025), Indianapolis Colts (2025-26) y San Francisco 49ers (2026). En 2026, Fehoko Jr. fue liberado por los Colts el 30 de abril, y firmó con los 49ers el 24 de agosto, después fue liberado por el equipo el 30 de agosto.

Con 26 años y originario de Mountain View, CA, Fehoko Jr. asistió a la Universidad de San Jose State por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 48 partidos registrando 191 tackles, 46.0 tackles para pérdida de yardas, 23.0 sacks, 14 pases defendidos, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.

Robinson (1.78m, 82.1kg) firmó originalmente con la escuadra de prácticas del equipo el 31 de agosto de 2026.

West (1.85m, 143.3kg) fue titular en dos partidos esta temporada con el equipo en los que registró cinco tackles.

Related Content

news

Brock Purdy es Nombrado el Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC vs. Dolphins

El quarterback de los San Francisco 49ers Brock Purdy fue nombrado el Jugador Ofensivo de la Semana tras la victoria de la Semana 2 sobre los Miami Dolphins.

news

Los 49ers Derrotan a los Dolphins 35-13 en el Partido Inaugural en Casa; Conclusiones del #MIAvsSF

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 35-13 sobre los Miami Dolphins en el partido inaugural en la Semana 2.

news

Eddy Piñeiro, Kaelon Black Disponibles vs. Dolphins; Jugadores Inactivos para la Semana 2 #MIAvsSF

Conoce los jugadores que han sido descartados para el partido de la Semana 2 de los San Francisco 49ers en contra de los Miami Dolphins.

news

Los 49ers Promueven a DL Ogbo Okoronkwo, Colocan a WR De'Zhaun Stribling en la Lista de Reserva de Lesionados

Los San Francisco 49ers han promovido a DL Ogbo Okoronkwo al roster activo. Para liberar espacio en el roster, el equipo ha colocado a WR De'Zhaun Stribling en la lista de reserva de lesionados.

news

De'Zhaun Stribling Descartado, Kaelon Black y Eddy Piñeiro Cuestionables vs. Dolphins; Reporte de Lesiones Previo al #MIAvsSF

Los San Francisco 49ers dieron a conocer las actualizaciones más recientes sobre lesión previo al partido inaugural en casa en contra de los Miami Dolphins.

news

Sigue el Partido | Dolphins vs. 49ers: Semana 2

Información de transmisión para el partido de Semana 2 de los San Francisco 49ers contra los Miami Dolphins en Levi's® Stadium.

news

Los 49ers Promueven a WR Hodge al Roster Activo; Firman a TE Stoll; Colocan a TE Tonges en Reserva de Lesionados

Los 49ers anunciaron que han promovido a WR KhaDarel Hodge al roster activo, han firmado a TE Jack Stoll a la escuadra de prácticas del equipo, y colocado a TE Jake Tonges en la lista de reserva de lesionados.

news

Los 49ers Promueven a TE Brayden Willis al Roster Activo; Firman a DL McKinnley Jackson

Los 49ers anunciaron que han promovido a TE Brayden Willis al roster activo, firman a DL McKinnley Jackson a la escuadra de prácticas del equipo.

news

'Exactamente Lo Que Esperábamos': Mike Evans Brilla en su Debut con los 49ers

Mike Evans entregó un debut memorable en la victoria de los 49ers en la Semana 1 contra Los Angeles.

news

Los 49ers Abren el 2026 Con una Victoria 27-7 Sobre los Rams en Melbourne; Conclusiones del #SFvsLAR

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 27-7 win over the Los Angeles Rams en el partido histórico de Semana 1 en el Melbourne Cricket Ground.

news

Tatum Bethune, Jordan Watkins Descartados vs. Rams; Jugadores Inactivos para la Semana 1 #SFvsLAR

Conoce a los jugadores descartados para el partido de la Semana 1 de los San Francisco 49ers en contra de Los Angeles Rams.

Advertising