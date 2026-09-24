Los 49ers Firman a DL Naquan Jones, Agregan a WR Brandin Cooks a la Escuadra de Prácticas; Más Movimientos al Roster

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Naquan Jones a un contrato por un año y firmado a WR Brandin Cooks y DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a CB Jakob Robinson de la escuadra de prácticas y colocó a DL C.J. West en la lista de reserva de lesionados.

Jones (1.90m, 141.9kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Tennessee Titans como agente libre no seleccionado en el draft el 13 de mayo de 2021. A lo largo de cinco años de carrera en la NFL con los Titans (2021-23), Arizona Cardinals (2023-24), Miami Dolphins (2024), Los Angeles Chargers (2025), Houston Texans (2025-26) y Minnesota Vikings (2026), ha aparecido en 60 partidos (ocho como titular) registrando 102 tackles, 6.5 sacks y cinco pases defendidos. También ha aparecido en tres partidos de postemporada (uno como titular) registrando siete tackles y 0.5 sack. En 2026, Jones fue liberado por los Texans el 30 de agosto y firmó con la escuadra de prácticas de los Vikings el 1° de septiembre.

Con 28 años y originario de Evanston, IL, Jones asistió a la Universidad de Michigan State por cinco temporadas (2016-20) donde apareció en 46 partidos (cinco como titular) y acumuló 78 tackles, 12.5 tackles para pérdida de yardas, 3.0 sacks, tres pases defendidos, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.

Cooks (1.78m, 85.73kg) fue seleccionado originalmente por los New Orleans Saints en la primera ronda (20 general) del NFL Draft 2014. A lo largo de 12 años de carrera en la NFL con los Saints (2014-16, 2025), New England Patriots (2017), Los Angeles Rams (2018-19), Houston Texans (2020-22), Dallas Cowboys (2023-24) y Buffalo Bills (2025), ha aparecido en 173 partidos (149 como titular) registrando 734 recepciones para 9,811 yardas y 60 touchdowns por aire además de 58 acarreos para 341 yardas y dos touchdowns por tierra. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada (ocho como titular) acumulando 40 recepciones para 572 yardas y tres acarreos para 12 yardas.

Con 32 años y originario de Stockton, CA, Cooks asistió a la Universidad de Oregon State por tres temporadas (2011-13) donde apareció en 38 partidos (29 como titular) registrando 226 recepciones para 3,272 yardas y 24 touchdowns además de 61 acarreos para 340 yardas y dos touchdowns. Como junior en 2013, obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-American.

Fehoko Jr. (1.93m, 121.1kg) fue seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda (129 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de dos años de carrera en la NFL, ha pasado tiempo con los Cowboys (2023-24), Washington Commanders (2025), Indianapolis Colts (2025-26) y San Francisco 49ers (2026). En 2026, Fehoko Jr. fue liberado por los Colts el 30 de abril, y firmó con los 49ers el 24 de agosto, después fue liberado por el equipo el 30 de agosto.

Con 26 años y originario de Mountain View, CA, Fehoko Jr. asistió a la Universidad de San Jose State por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 48 partidos registrando 191 tackles, 46.0 tackles para pérdida de yardas, 23.0 sacks, 14 pases defendidos, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.

Robinson (1.78m, 82.1kg) firmó originalmente con la escuadra de prácticas del equipo el 31 de agosto de 2026.