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Los 49ers Promueven a WR Hodge al Roster Activo; Firman a TE Stoll; Colocan a TE Tonges en Reserva de Lesionados

Sep 16, 2026 at 11:30 AM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han promovido a WR KhaDarel Hodge al roster activo y firmado a TE Jack Stoll a la escuadra de prácticas del equipo. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a TE Jake Tonges en la lista de reserva de lesionados.

Hodge (1.88m, 95.25kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con Los Angeles Rams como agente libre no seleccionado en el draft el 24 de julio de 2018. A lo largo de ocho años de carrera en la NFL con los Rams (2018), Cleveland Browns (2019-20), Detroit Lions (2021), Atlanta Falcons (2022-25) y San Francisco 49ers (2026), ha aparecido en 119 partidos (10 como titular) registrando 67 recepciones para 1,026 yardas (15.3 en promedio) y dos touchdowns. También ha aparecido en cuatro partidos de postemporada. En 2026, Hodge firmó con la escuadra de prácticas de los 49ers el 31 de agosto y apareció en el partido de la Semana 1 en contra de Los Angeles Rams.

Con 31 años y originario de Mendenhal, MS, Hodge asistió a la Universidad Prairie View A&M por tres temporadas (2015-17) donde apareció en 39 partidos registrando 104 recepciones para 1,797 yardas (17.3 en promedio) y 21 touchdowns después de transferirse desde Hinds Community College (MS).

Stoll (1.83m, 111.1kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Philadelphia Eagles como agente libre no seleccionado en el draft el 14 de mayo de 2021. A lo largo de cinco años de carrera en la NFL con Eagles (2021-24), New York Giants (2024), Miami Dolphins (2024), New Orleans Saints (2025) y Cleveland Browns (2026), ha aparecido en 76 partidos (32 como titular) acumulando 28 recepciones para 239 yardas y un touchdown. También ha aparecido en cinco partidos de postemporada (dos como titular) registrando una recepción para cinco yardas. En 2025, Stoll apareció en 15 partidos (cuatro como titular) acumulando seis recepciones para 46 yardas y un touchdown con New Orleans. Firmó con los Browns el 13 de marzo de 2026, antes de ser liberado por el equipo el 28 de agosto.

Con 28 años y originario de Lone Tree, CO, Stoll asistió a la Universidad de Nebraska por cinco temporadas (2016-20) donde apareció en 43 partidos (26 como titular) registrando 61 recepciones para 657 yardas y seis touchdowns.

Tonges (1.93m, 108.8kg) apareció en el partido de la Semana 1 en contra de Los Angeles Rams.

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