Los 49ers Firman a DL Kareem a un Contrato por Un Año; Colocan a DL Okuayinonu en Reserva de Lesionados

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Khalid Kareem a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a DL Sam Okuayinonu en la lista de reserva de lesionados.

Kareem (1.93m, 121.5kg) fue seleccionado originalmente por los Cincinnati Bengals en la quinta ronda (147 general) del NFL Draft 2020. A lo largo de seis años de carrera en la NFL con los Bengals (2020-21), Indianapolis Colts (2022), Chicago Bears (2023) y Atlanta Falcons (2024-25), ha aparecido en 34 partidos (uno como titular) y acumulado 41 tackles, dos pases defendidos, 1.0 sack, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado. También ha aparecido en cuatro partidos de postemporada registrando tres tackles. En 2025, Kareem apareció en cuatro partidos con los Falcons acumulando siete tackles y un pase defendido.

Con 28 años y originario de Detroit, MI, Kareem asistió a la Universidad de Notre Dame por cuatro temporadas (2016-19) donde apareció en 42 partidos (26 como titular) registrando 108 tackles, 26.0 tackles para pérdida de yardas, 13.0 sacks, ocho pases defendidos, cuatro balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.