 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Firman a DL Kareem a un Contrato por Un Año; Colocan a DL Okuayinonu en Reserva de Lesionados

Sep 04, 2026 at 07:20 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Khalid Kareem a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a DL Sam Okuayinonu en la lista de reserva de lesionados.

Kareem (1.93m, 121.5kg) fue seleccionado originalmente por los Cincinnati Bengals en la quinta ronda (147 general) del NFL Draft 2020. A lo largo de seis años de carrera en la NFL con los Bengals (2020-21), Indianapolis Colts (2022), Chicago Bears (2023) y Atlanta Falcons (2024-25), ha aparecido en 34 partidos (uno como titular) y acumulado 41 tackles, dos pases defendidos, 1.0 sack, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado. También ha aparecido en cuatro partidos de postemporada registrando tres tackles. En 2025, Kareem apareció en cuatro partidos con los Falcons acumulando siete tackles y un pase defendido.

Con 28 años y originario de Detroit, MI, Kareem asistió a la Universidad de Notre Dame por cuatro temporadas (2016-19) donde apareció en 42 partidos (26 como titular) registrando 108 tackles, 26.0 tackles para pérdida de yardas, 13.0 sacks, ocho pases defendidos, cuatro balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.

Okuayinonu (1.85m, 122kg) apareció en 15 partidos (12 como titular) con el equipo en 2025 registrando 39 tackles, 3.0 sacks y un balón suelto provocado.

Related Content

news

Los 49ers Abren el 2026 Con una Victoria 27-7 Sobre los Rams en Melbourne; Conclusiones del #SFvsLAR

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 27-7 win over the Los Angeles Rams en el partido histórico de Semana 1 en el Melbourne Cricket Ground.

news

Tatum Bethune, Jordan Watkins Descartados vs. Rams; Jugadores Inactivos para la Semana 1 #SFvsLAR

Conoce a los jugadores descartados para el partido de la Semana 1 de los San Francisco 49ers en contra de Los Angeles Rams.

news

Los 49ers Hacen Varios Movimientos Previos al #SFvsLAR

Los 49ers colocaron a DL Alfred Collins en la lista de reserva de lesionados y activaron a dos jugadores de la escuadra de prácticas

news

Los 49ers Dan a Conocer a los Capitanes del Equipo Previo al Partido Inaugural de la Temporada 2026 en Melbourne

Los San Francisco 49ers anuncian a George Kittle, Fred Warner, Brock Purdy, y cinco veteranos más como los capitanes de los 49ers para la temporada 2026 de la NFL.

news

Los 49ers Promueven a LS Jon Weeks al Roster Activo; Envían a Waivers a TE Brayden Willis

Los 49ers anunciaron que han promovido a LS Jon Weeks al roster activo desde la escuadra de prácticas. Para hacer espacio en el roster, el equipo envió a waivers a TE Brayden Willis.

news

5 Conclusiones de John Lynch y Kyle Shanahan Previas al Viaje a Australia

John Lynch y Kyle Shanahan repasan el roster inicial de 53 jugadores con actualizaciones a lesiones de jugadores, y dan un vistazo a la planeación de la Semana 1 en Australia.

news

Los 49ers Han Firmado a 4 Jugadores a la Escuadra de Prácticas

Los 49ers anunciaron que han firmado a los siguientes cuatro jugadores a la escuadra de prácticas del equipo.

news

Foliatti Casino y Sportsbook Renueva su Alianza Multianual con los San Francisco 49ers Rumbo al Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026

La extensión de la alianza abre accesos exclusivos para la afición rumbo al Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026 y acerca a los Fieles de México al equipo que aman.

news

Los 49ers Firman a S Ashtyn Davis a un Contrato por un Año; Colocan a CB Nate Hobbs en la Lista de Reserva de Lesionados.

Los 49ers anunciaron que han firmado nuevamente a S Ashtyn Davis y P Corliss Waitman a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a CB Nate Hobbs y LB Nick Martin en la lista de reserva de lesionados.

news

Los 49ers Anuncian Intercambio por OL Jarrett Patterson

Los 49ers han adquirido a OL Jarrett Patterson de los Houston Texans a cambio de la selección del equipo de séptima ronda del 2027.

news

Análisis por Posición del Roster Inicial 2026 de los 49ers

Los San Francisco 49ers definen el roster a 52 elementos previo a la fecha límite establecida por la liga del 30 de agosto.

Advertising