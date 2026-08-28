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Christian McCaffrey Ocupa el Puesto No. 6 en el 'Top 100 Jugadores del 2026' de la NFL

Aug 28, 2026 at 07:11 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

El corredor de los San Francisco 49ers, Christian McCaffreyes un jugador de la NFL calificado dentro del Top 10 previo a la temporada 2026, obteniendo el puesto numero 6 de la lista anual de la NFL Network "Top 100 Jugadores".

El regreso dinámico de McCaffrey en 2025 lo estableció nuevamente como una de las armas ofensivas más versátiles en la NFL. Entrando a su décima temporada en la NFL y quinta con San Francisco, McCaffrey fue titular en 17 partidos en 2025, corriendo 311 ocasiones para 1,202 yardas y 10 touchdowns liderando a la NFL en yardas por recepción para un running back con 102 recepciones para 924 yardas y siete touchdowns por aire. Terminó la temporada con 2,126 yardas totales, el segundo registro más alto de la liga, y anotó un touchdown por tierra o por aire en 12 partidos.

Su campaña histórica hizo que obtuviera los reconocimientos Associated Press Primer Equipo All-Pro y Pro Bowl, al igual que el  AP Jugador Comeback del Año 2025, y Mejor Atleta Comeback en los ESPYS 2026. Cuatro veces seleccionado al Pro Bowl y tres veces Primer Equipo All-Pro, McCaffrey ha acumulado 7,589 yardas por tierra, 5,390 yardas por aire y 98 touchdowns totales a lo largo de nueve años de carrera.

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La lista "Top 100 Jugadores del 2026" es una serie de videos producida por NFL Films, destacando el talento élite de la liga, y que actualmente está siendo revelada en X y por streaming en NFL+. Dos jugadores serán revelados a las 7 y 8 a.m. tiempo del pacífico todos los días entre lunes y viernes desde el 22 de junio al 21 de agosto, antes de que un jugador del Top 10 sea revelado cada día hábil comenzando a las 7 a.m. tiempo del pacífico el lunes, 24 de agosto, hasta el viernes, 4 de septiembre.

La lista "NFL Top 100 Jugadores de la NFL" comenzó previo a la temporada 2011, y la lista se forma por jugadores en activo de la NFL, quienes votan por sus compañeros y su desempeño en la temporada anterior.

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