Los 49ers Firman a TE Dinkins a un Contrato por Tres Años; Envían a Waivers/Lesión a DL Thomas

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado nuevamente a TE Khalil Dinkins a un contrato por tres años. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers/lesión a DL Xavier Thomas.

Dinkins (1.93m, 114.3kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los 49ers como agente libre no seleccionado en el draft el 26 de abril de 2026. Fue colocado en la lista Activos/Lesión Fuera del Football de los 49ers el 18 de julio de 2026, antes de ser enviado por el equipo a waivers/Lesión Fuera de Football el 25 de julio.

Con 24 años y originario de Wexford, PA, Dinkins asistió a la Universidad de Penn State por cinco temporadas (2021-25) donde apareció en 49 partidos (22 como titular) registrando 37 recepciones para 399 yardas y siete touchdowns.