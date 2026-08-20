Los 49ers Firman a RB Khalil Herbert a un Contrato por Un Año; Colocan a RB Patrick Taylor Jr. en Reserva de Lesionados

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a RB Khalil Herbert a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a RB Patrick Taylor Jr. en la lista de Reserva de Lesionados.

Herbert (1.75m, 96.16kg) fue seleccionado originalmente por los Chicago Bears en la sexta ronda (217 general) del NFL Draft 2021. A lo largo de su carrera de cinco años en la NFL con los Bears (2021-24), Cincinnati Bengals (2024) y New York Jets (2025), ha aparecido en 63 partidos (13 como titular) registrando 416 acarreos para 1,957 yardas y nueve touchdowns además de 54 recepciones para 316 yardas y dos touchdowns. En 2025, Herbert apareció en siete partidos con los Jets acumulando 16 acarreos para 52 yardas y una recepción para 4 yardas. Firmó con los 49ers el 2 de agosto de 2026 y después fue liberado por el equipo el 17 de agosto.