Sigue el Partido | 49ers vs. Chargers: Pretemporada Semana 2

Los San Francisco 49ers viajarán a Los Angeles para su segundo partido de la pretemporada 2026 en contra de los Chargers en SoFi Stadium. El partido dará inicio a las 8 p.m. tiempo del centro de México el jueves 20 de agosto. Conoce todos los medios para seguir el partido.
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- El partido de la Semana 2 de pretemporada entre 49ers y Chargers será transmitido por W Deportes 900 AM.
La transmisión en español con Jesús Zárate y Carlos Yustis estará disponible gratuitamente en 49ers.com/esp.
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