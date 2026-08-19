Día 14 de Training Camp 2026: Kaelon Black Regresa para las Prácticas Conjuntas con los Chargers

Los San Francisco 49ers llevaron el Training Camp de viaje el martes, visitando las instalaciones de Los Angeles Chargers para una práctica conjunta antes del partido de la Semana 2 de pretemporada el jueves.

La sesión fue la segunda práctica conjunta de los 49ers tras recibir a los Tennessee Titans la semana pasada. Este día hubo trabajo de 11 contra 11, zona roja y por situaciones contra un oponente diferente.

"Cada que puedes ir contra otro equipo, es una oportunidad de ver donde estás parado", dijo LB Fred Warner. "Poder salir y estar en un escenario similar a un partido contra otros rivales... es una buena prueba para nosotros".

Estas son algunas notas del Día 14 del Training Camp de los 49ers:

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES Y PARTICIPACIÓN

RB Kaelon Black regresó a la práctica totalmente equipado tras estar fuera por lesión del aductor desde el Día 6 de Training Camp.

WR Demarcus Robinson también regresó tras perderse la práctica del domingo.

LB Dre Greenlaw regresó tras estar fuera la práctica pasada con inflamación.

DL Keion White regresó a la práctica equipado y participó principalmente en trabajo individual.

WR Mike Evans salió temprano de la práctica.

No practicaron:

NOTAS DE PRÁCTICAS:

Black Volvió a la Acción

Black no tardó mucho en involucrarse en la acción de 11 contra 11 tras estar fuera desde el Día 6 de campamento.

El corredor novato tuvo acarreos durante los trabajos por equipo y de zona roja y demostró velocidad en contra de la defensa de los Chargers. Durante el segundo periodo de 11 contra 11, Black encontró un espacio por la mitad para uno de sus mejores acarreos del día. Siguió teniendo trabajo cerca de la línea de gol durante los ejercicios de zona roja, incluyendo una carrera hacia la zona de anotación para un touchdown.

Quarterback Brock Purdy tomó nota del regreso del novato.

"Creo que se vio bien encontrando el espacio y corriendo rápido", dijo Purdy. "Puedes notar que hay un nivel diferente de intensidad cuando toca el balón, y estoy emocionado de ver lo que puede hacer en un partido real también, al romper tacleos, encontrar los espacios y cosas así".

Shanahan hizo eco de la calificación de Purdy después de la práctica.

"Se vio bien, por lo que pude observar", dijo Shanahan. "Fue su primera práctica de vuelta. Siempre es difícil ir contra otro equipo en tu primer día de vuelta, pero se vio saludable. Tuvo energía hoy".

Shanahan agregó que es "muy probable" que Black juegue en el partido de pretemporada del jueves contra los Chargers.

Stribling Deja su Marca en la Zona Roja

El receptor abierto De'Zhaun Stribling continuó con su racha productiva en el campamento con dos recepciones destacadas durante el trabajo de zona roja.

Purdy conectó con Stribling para su primer touchdown del día. Después, Stribling tuvo otra jugada destacada en la zona de anotación, ganando un balón dividido en el aire y concretando la recepción a pase de QB Mac Jones en la esquina profunda de la derecha para un touchdown.

Shanahan señaló ambas recepciones tras la práctica e hizo énfasis sobre el acercamiento del novato durante el campamento.

"Esas fueron dos muy buenas jugadas", dijo Shanahan. "Está compitiendo cada día... me encanta cómo se conduce. Se mantiene humilde. Toma muy bien cómo lo entrenamos. No parece que se tome nada personal nunca. Ha sido muy divertido de entrenar hasta ahora".

La Ofensiva Enfrenta una Prueba Competitiva

La ofensiva de San Francisco tuvo sus altas y bajas el martes trabajando contra una defensiva diferente por segunda ocasión en Training Camp.

Los 49ers movieron el balón a lo largo del inicio del periodo por equipos y generaron una serie de jugadas por aire. La defensiva de los Chargers respondió después, particularmente durante los periodos para mover el balón y por situaciones, y San Francisco no fue capaz de terminar su periodo de dos minutos con anotación.

"Me gustó un poco más al inicio. No tanto después", dijo Shanahan. "Creo que batallamos un poco en el periodo para mover el balón. No anotamos en dos minutos, así que hay altas y bajas".

Purdy también reconoció que hay áreas por mejorar, diciendo que los fundamentos de la ofensiva estuvieron "un poco desconectados" en ocasiones. También dijo que vio esta sesión conjunta como una oportunidad de probar algunos pases y situaciones que puede intentar de manera diferente en un partido. Durante el trabajo de zona roja, Purdy probó con un pase a una ventana cerrada hacia TE Luke Farrell en contra de una cobertura muy apretada.

"No se si voy a lanzar un pase así en un partido, pero quise intentar mandar ese balón cerrado hacia Luke", dijo Purdy. "Eso es la práctica, pero creo que también sirve ver si puedo lograr eso o no".

Purdy dijo que su enfoque en el campamento sigue siendo en ejecutar cada jugada de manera eficaz mientras que usa las repeticiones para aprender cuándo esas oportunidades puedan estar disponibles.

A CONTINUACIÓN