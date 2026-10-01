Los 49ers Promueven a WR Cooks al Roster Activo, Firman a WR Turner a la Escuadra de Prácticas; Más Movimientos

Los San Francisco 49ers anunciaron que han promovido a WR Brandin Cooks al roster activo y firmado a WR Malik Turner a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a WR KhaDarel Hodge.

Cooks (1.78m, 85.7kg) fue seleccionado originalmente por los New Orleans Saints en la primera ronda (20 general) del NFL Draft 2014. A lo largo de 13 años de carrera en la NFL con los Saints (2014-16, 2025), New England Patriots (2017), Los Angeles Rams (2018-19), Houston Texans (2020-22), Dallas Cowboys (2023-24), Buffalo Bills (2025) y San Francisco 49ers (2026), ha aparecido en 173 partidos (149 como titular) registrando 734 recepciones para 9,811 yardas y 60 touchdowns por aire además de 58 acarreos para 341 yardas y dos touchdowns por tierra. También apareció en nueve partidos de postemporada (ocho como titular) acumulando 40 recepciones para 572 yardas y tres acarreos para 12 yardas. En 2026, Cooks firmó con la escuadra de prácticas de los 49ers el 23 de septiembre.

Con 32 años y originario de Stockton, CA, Cooks asistió a la Universidad de Oregon State por tres temporadas (2011-13) donde apareció en 38 partidos (29 como titular) registrando 226 recepciones para 3,272 yardas y 24 touchdowns además de 61 acarreos para 340 yardas y dos touchdowns. Como junior en 2013, obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-American.

Turner (1.88m, 91.6kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Seattle Seahawks como agente libre no seleccionado en el draft el 29 de julio de 2018. A lo largo de seis años de carrera con los Seahawks (2018-19), Dallas Cowboys (2020-21), Las Vegas Raiders (2022), Houston Texans (2022-23), Indianapolis Colts (2023) y San Francisco 49ers (2022, 2024-2025), ha aparecido en 47 partidos (tres como titular) registrando 29 recepciones para 414 yardas y cuatro touchdowns. También ha aparecido en tres partidos de postemporada (uno como titular) registrando una recepción para seis yardas. En 2025, Turner pasó tiempo en la escuadra de prácticas de los 49ers y apareció en tres partidos con el equipo. Después fue liberado el 30 de agosto de 2026.

Con 30 años y originario de Springfield, IL, Turner asistió a la Universidad de Illinois donde apareció en 46 partidos (35 como titular) registrando 143 recepciones para 1,804 yardas y 10 touchdowns.