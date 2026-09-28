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Los 49ers Firman a DL Judon a la Escuadra de Prácticas

Sep 28, 2026 at 01:32 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a DL Matthew Judon a la escuadra de prácticas del equipo.

Judon (1.90m, 120.2kg) fue seleccionado originalmente por los Baltimore Ravens en la quinta ronda (146 general) del NFL Draft 2016. A lo largo de 10 años de carrera en la NFL con los Ravens (2016-20), New England Patriots (2021-23), Atlanta Falcons (2024), Miami Dolphins (2025) y Buffalo Bills (2025), ha aparecido en 145 partidos (100 como titular) registrando 423 tackles, 72.0 sacks, 20 pases defendidos, nueve balones sueltos provocados, cuatro balones sueltos recuperados y una intercepción (la cual regresó para touchdown), obteniendo cuatro selecciones al Pro Bowl (2020-23). También ha aparecido en cinco partidos de postemporada (tres como titular) acumulando 14 tackles, 1.0 sack y un balón suelto provocado.

Con 34 años y originario de West Bloomfield, MI, Judon asistió a la Universidad de Grand Valley State por seis temporadas (2010-15) donde apareció en 42 partidos (32 como titular) registrando 204 tackles, 35.0 sacks, ocho pases defendidos, ocho balones sueltos provocados, tres balones sueltos recuperados y una intercepción.

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