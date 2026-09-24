Uvas de California y los San Francisco 49ers Traen un Poco del Sabor de California a México

Con la llegada de los meses de mayor volumen de la temporada de uvas de mesa de California y el regreso de los San Francisco 49ers a México, las dos marcas buscan interactuar con los aficionados en todo el país.

Fresno, California – La Comisión de Uvas de Mesa de California y los San Francisco 49ers se han unido para la temporada de fútbol americano de 2026, lo que reúne a dos marcas icónicas de California a través de una alianza diseñada para generar entusiasmo por las uvas de California entre los consumidores de México.

La alianza se produce justo cuando la temporada de uvas de mesa de California entra en sus meses de mayor volumen (otoño) y los San Francisco 49ers se preparan para jugar en la Ciudad de México el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

México es un importante mercado de exportación para las uvas de mesa de California, y esta alianza creará nuevas oportunidades para conectarse con los consumidores y apoyar las promociones en el canal minorista durante un período clave de la temporada de uvas de California.

Las actividades previstas para otoño incluyen promociones en tiendas, contenido digital, redes sociales, contenido de influencers y participación del sector comercial.

"Con el regreso de la NFL a la Ciudad de México y toda la emoción que esto conlleva, nos entusiasma asociarnos con Uvas de California que comparte nuestro objetivo de conectar con nuestros aficionados en todo México". "Nuestro impulso coinciden con el de la Comisión de Uvas de Mesa de California, y esperamos acercar las uvas de California a los aficionados y ofrecer oportunidades únicas", dijo Ryan Connors, Director Senior de Ventas y Estrategia de Alianzas Globales de los 49ers.

"México es un mercado vital para las uvas de mesa de California, y nos enorgullece nuestra alianza con los San Francisco 49ers, una organización que comparte nuestras profundas raíces californianas y nuestra larga tradición de excelencia", dijo Ian LeMay, Presidente de la Comisión de Uvas de Mesa de California.

Los San Francisco 49ers han forjado un vínculo extraordinario con los aficionados de todo México, lo que ha creado una plataforma natural para celebrar dos legados emblemáticos de California. Juntos, esperamos llevar la calidad, la energía y el espíritu de California a los consumidores de todo México en plena temporada de la uva.

La colaboración se pondrá en marcha en los días previos al partido de la NFL en México, con una variedad de contenidos y actividades diseñados para involucrar a los aficionados y apoyar la promoción de las uvas de California en los comercios minoristas de México durante todo el otoño.

Los minoristas participantes en México podrán incorporar elementos creativos con temática de los San Francisco 49ers en las promociones de las uvas de California, acercando la alianza directamente a los compradores en la sección de frutas y verduras y generando motivos adicionales para buscar las uvas de California.

La alianza contará con el apoyo de los canales digitales y de redes sociales de Uvas de California, así como de los canales en español de los San Francisco 49ers, entre ellos @49ersESP y 49ers.com/ESP

Además, las marcas colaborarán con un influencer que tiene vínculos con California y México. Las uvas de California se incorporarán a las actividades de los aficionados de los San Francisco 49ers en México, incluidas las fiestas oficiales para ver los partidos, lo que brindará oportunidades adicionales para conectar con los consumidores durante toda la temporada de fútbol americano.

California produce el 99 % de las uvas de mesa cultivadas comercialmente en Estados Unidos. Las uvas de California están disponibles de mayo a enero, con más de 80 variedades que se cultivan en colores verde, rojo y negro. México es uno de los mercados de exportación más importantes para la industria de la uva de mesa de California.

ACERCA DE LA COMISIÓN DE UVAS DE MESA DE CALIFORNIA

La Comisión de Uvas de Mesa de California fue creada mediante una ley de la legislatura estatal en 1967 y tiene como misión mantener y ampliar los mercados para las uvas de mesa frescas de California, tanto a nivel nacional como en mercados de todo el mundo. En la actualidad, la comisión lleva a cabo una campaña de mercadotecnia global dirigida a los Estados Unidos y a 22 mercados internacionales de exportación, al tiempo que defiende las necesidades de la industria de la uva de mesa de California ante organizaciones y gobiernos locales, estatales, nacionales e internacionales, y lleva a cabo una amplia gama de programas de investigación en salud y nutrición, tecnología e innovación.

Obtenga más información en grapesfromcalifornia.com

ACERCA DE LOS SAN FRANCISCO 49ERS

Los San Francisco 49ers, propiedad de la familia York, compiten actualmente en la división NFC Oeste y han ganado cinco trofeos del Super Bowl, entre ellos el Super Bowl XVI, XIX, XXIII, XXIV y XXIX. La franquicia también cuenta con ocho campeonatos de conferencia y 22 campeonatos divisionales, y fue el primer equipo deportivo profesional de una liga mayor en establecerse en San Francisco hace 80 años.