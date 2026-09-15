'Exactamente Lo Que Esperábamos': Mike Evans Brilla en su Debut con los 49ers

Evans está entrando a su temporada número 13 en la NFL. Fue reclutado con la selección general número 7 por los Tampa Bay Buccaneers en el NFL Draft 2014, donde comenzó a acumular reconocimientos, incluyendo seis selecciones al Pro Bowl y una victoria en el Super Bowl LV.

Además de estos logros, Evans es conocido como uno de los receptores más consistentes, confiables y productivos de la liga. Tiene los récords para probarlo, incluyendo uno que lo liga a una leyenda de los 49ers.

Evans comparte el récord de la NFL con 11 temporadas consecutivas con 1,000 yardas por aire, empatando a la leyenda de los 49ers y jugador del Salón de la Fama, Jerry Rice.

La racha de Evans se vio interrumpida la temporada pasada tras sufrir una lesión en la clavícula en la Semana 7 que puso fin a su temporada. Ahora, está persiguiendo otro récord de Rice. Con 11 temporadas con 1,000 yardas, Evans está a tres más de empatar el record de la NFL de Rice de 14.

Para los 49ers, el debut de Evans se trató más allá de solo sus estadísticas. Fue un primer vistazo a lo que la llegada del receptor veterano puede traer a una ofensiva que ya cuenta con sus propias armas.

De acuerdo a Williams, Evans ya está superando las expectativas que había tras su llegada.

"Fue exactamente lo que esperábamos ver de Mike y es un placer tenerlo en el equipo", dijo Williams.