'Exactamente Lo Que Esperábamos': Mike Evans Brilla en su Debut con los 49ers

"Mike Salón de la Fama".
Ese fue el apodo que T Trent Williams le dio a WR Mike Evans en conferencia de prensa tras la victoria de los 49ers 27-7 sobre Los Angeles Rams en Australia.
En marzo, los San Francisco 49ers y el veterano de 13 años llegaron a un acuerdo para traer a Evans a La Bahía. El domingo, los fans de los 49ers por fin pudieron ver al receptor veterano uniformarse con el rojo y oro para un partido de temporada regular.
Y fue el debut que los Fieles estaban esperando.
En la primera serie ofensiva de los 49ers, QB Brock Purdy conectó con Evans en la línea de banda para una ganancia de siete yardas y un primer down. Fue el primero de siete pases dirigidos hacia él.
Los dos conectaron en seis ocasiones para 49 yardas, con la conexión más memorable ocurriendo en el tercer cuarto.
"Tercer down en la zona roja, necesito una oportunidad", dijo Evans mientras estaba sentado en la banca entre series.
La tuvo.
Con los 49ers manteniendo una ventaja 10-7, San Francisco enfrentó una tercera oportunidad y gol desde la yarda dos. Evans se alineó en un enfrentamiento uno a uno contra el cornerback de los Rams, Jaylen Watson. El balón salió y Purdy puso un pase dividido, 50/50.
Pero con Mike Evans, esas posibilidades no son precisamente parejas.
"Es extraordinario saltando para llegar al balón", dijo Williams. "Esos pases 50/50 no son realmente 50/50".
Mientras el balón volaba hacia la zona de anotación, Evans volteó a ver a Purdy con Watson en cobertura cerrada. Purdy colocó el balón justo arriba del casco de Watson y Evans usó las dos manos para lograr la atrapada y una recepción digna de jugadas destacadas para su primer touchdown con los 49ers.
El partido inaugural en Australia fue la primera vez que el entrenador en jefe Kyle Shanahan mandó jugadas con Evans en el campo. No perdió tiempo en poner a su nueva arma en situaciones donde su tamaño y habilidades con el balón pueden ser la diferencia.
"Me encanta mandar jugadas para Mike", dijo Shanahan. "Es bueno tener ese tipo de receptor a quien le puedes enviar un fade en la zona de anotación. Eso fue cool".
Evans dijo en la conferencia de prensa después del partido que San Francisco había practicado esa misma jugada en las semanas previas.
"Brock lanzó un gran balón", dijo Evans. "Tuvimos la cobertura que queríamos y practicamos mucho eso las semanas pasadas. Estoy feliz de que resultó".
Evans está entrando a su temporada número 13 en la NFL. Fue reclutado con la selección general número 7 por los Tampa Bay Buccaneers en el NFL Draft 2014, donde comenzó a acumular reconocimientos, incluyendo seis selecciones al Pro Bowl y una victoria en el Super Bowl LV.
Además de estos logros, Evans es conocido como uno de los receptores más consistentes, confiables y productivos de la liga. Tiene los récords para probarlo, incluyendo uno que lo liga a una leyenda de los 49ers.
Evans comparte el récord de la NFL con 11 temporadas consecutivas con 1,000 yardas por aire, empatando a la leyenda de los 49ers y jugador del Salón de la Fama, Jerry Rice.
La racha de Evans se vio interrumpida la temporada pasada tras sufrir una lesión en la clavícula en la Semana 7 que puso fin a su temporada. Ahora, está persiguiendo otro récord de Rice. Con 11 temporadas con 1,000 yardas, Evans está a tres más de empatar el record de la NFL de Rice de 14.
Para los 49ers, el debut de Evans se trató más allá de solo sus estadísticas. Fue un primer vistazo a lo que la llegada del receptor veterano puede traer a una ofensiva que ya cuenta con sus propias armas.
De acuerdo a Williams, Evans ya está superando las expectativas que había tras su llegada.
"Fue exactamente lo que esperábamos ver de Mike y es un placer tenerlo en el equipo", dijo Williams.
Con apenas un juego, Evans ya entregó un vistazo a su tamaño, experiencia y capacidad de generar jugadas, que era justo por lo que San Francisco quería traer al receptor veterano a La Bahía.