5 Conclusiones de John Lynch y Kyle Shanahan Previas al Viaje a Australia

Con el roster inicial de 53 jugadores revelado, los San Francisco 49ers centran su atención a la Semana 1 de la temporada 2026.

El presidente de operaciones de football y general manager, John Lynch, y el entrenador en jefe Kyle Shanahan hablaron con los medios el lunes mientras el equipo se prepara para tres prácticas antes de viajar a Australia el miércoles.

Los dos dieron actualizaciones sobre varios jugadores en proceso de recuperación de lesiones, discutieron las decisiones detrás del roster inicial y detallaron la preparación particular para el partido inaugural de la temporada en contra de Los Angeles Rams.

Estas son cinco conclusiones de la conferencia de prensa del lunes:

1. Nick Bosa y George Kittle Listos para Regresar a Prácticas

Se espera que el liniero defensivo Nick Bosa y el ala cerrada George Kittle participen en las prácticas de los próximos tres días mientras continúan trabajando de cara a la Semana 1.

"Vamos a tenerlos ahí afuera estos tres días y esperar que todo vaya bien", dijo Shanahan.

Los 49ers administrarán sus cargas de trabajo en lugar de tenerlos en la práctica por tres días consecutivos. Se espera que Kittle de un paso más en su regreso trabajando con el equipo tras haber participado previamente en periodos individuales y de no competencia.

Bosa experimentó dolor previamente durante Training Camp, pero ha continuado trabajando en un costado. Shanahan dijo que el equipo se enfoca ahora en ser inteligentes con su carga de trabajo, mientras que Lynch dijo que tiene la confianza en el plan que han puesto en marcha.

"Armamos un muy buen plan que creemos, lo tendrá listo para Australia", dijo Lynch.

Las próximas tres prácticas serán otra prueba para ambos jugadores antes de que el equipo viaje el miércoles.

2. Los 49ers Toman un Acercamiento a Largo Plazo con Mykel Williams

El liniero defensivo Mykel Williams comenzará su temporada en la lista de reserva/físicamente incapaces de desempeñarse mientras continúa su recuperación.

Lynch dijo que Williams apenas ha pasado nueve meses tras su lesión del ligamento cruzado anterior que también involucró daño al cartílago, y que el tiempo de recuperación es cercano a los 10 meses.

Lynch dijo que el equipo consideró activar a Williams con la posibilidad de que regresara dentro de las semanas iniciales de la temporada, pero al final decidieron por darle tiempo adicional de recuperación. Comenzar la temporada en la lista PUP, por sus siglas en inglés, significa que Williams se perderá al menos los primeros cuatro partidos de la temporada regular.

"Será terrible no tenerlo las primeras cuatro semanas, pero lo tendremos el resto del año en buena forma, creemos, si le damos el tiempo necesario", dijo Lynch.

Aún con un partido divisional importante en la Semana 1 contra los Rams, Lynch hizo énfasis en la importancia de mantener el panorama amplio en mente al evaluar a los jugadores lesionados.

"Sí, los partidos de división cuentan al doble. Sí, son los Rams. Todo es muy importante, pero también estamos muy conscientes del juego a largo plazo", dijo Lynch.

3. El Viaje a Australia Acelera la Preparación de la Semana 1

Abrir la temporada internacionalmente ha agregado otra capa a un periodo de preparación ya ajetreado.

Los 49ers tendrán tres prácticas antes de salir rumbo a Australia el miércoles, lo que acelera un calendario que usualmente tendría tiempo adicional antes de que el equipo se adentre en la rutina de Semana 1 de temporada regular.

La línea de tiempo inusual ha impactado todo, desde lesiones y decisiones al roster, hasta la formación de la escuadra de prácticas. Lynch notó que el equipo ha tenido que preguntar a posibles jugadores de escuadra de prácticas si tienen sus pasaportes listos.

"Hay muchos detalles de logística así que se complican por esto", dijo Lynch. "Lo estamos llevando. Tenemos un plan para todo y lo estamos realizando".

Lynch también dio crédito al staff que trabaja detrás de cámaras en las visas, viajes, nutrición, salud y desarrollo para preparar al equipo para un viaje internacional.

Una vez que los 49ers aterricen en Australia, Shanahan dijo que el sábado será como un lunes típico del equipo en semana de partido.

4. La Competencia Continúa en Guardia Izquierdo y Corredor

El roster inicial de 53 jugadores está fijo, pero la competencia por varios roles continúa.

Cuando se le preguntó sobre quién será titular en guardia izquierdo y quién será el suplente detrás del corredor Christian McCaffrey, Shanahan tuvo la misma respuesta para ambos.

"No lo sé aún", dijo Shanahan. "Realmente es fluido".

La competencia en la línea ofensiva agrega otra pieza con el liniero ofensivo Jarrett Patterson, quien tiene experiencia como centro y guardia. Shanahan dijo que el equipo planea integrar inmediatamente a Patterson al grupo durante las próximas tres prácticas para determinar dónde encaja.

En el puesto de corredor, Lynch destacó la profundidad del grupo detrás de McCaffrey, incluyendo a Kaelon Black y Jordan James. James regresó de una lesión temprana en Training Camp y cerró la pretemporada con una actuación sólida. Lynch también destacó que el receptor Deebo Samuel Sr. provee versatilidad adicional en el backfield.

Las próximas tres prácticas darán a San Francisco otra oportunidad de evaluar ambos grupos antes de definir la alineación de la Semana 1.

5. Los Refuerzos Regresan y los 49ers Centran su Atención en la Semana 1

Bosa y Kittle no son los únicos 49ers de quienes se espera que aumenten su carga de trabajo antes de que el equipo deje La Bahía.

Se espera que el safety Malik Mustapha regrese durante este periodo de tres días tras una lesión del tendón de la corva ocurrida los primeros días de julio. Mustapha se reunirá con el grupo de safeties que incluye a Ashtyn Davis, quien Shanahan destacó por su experiencia y contribución en equipos especiales.

El linebacker Dre Greenlaw también está disponible, aunque Shanahan dijo que no participará en el trabajo por equipo los tres días. También agregó que el manejo de su carga de trabajo seguramente continuará a lo largo de la temporada.

El receptor abierto Mike Evans también está progresando en su regreso de una distensión en la ingle. Shanahan dijo que el veterano está "adelantado a lo previsto" y podría practicar antes de que el equipo viaje.