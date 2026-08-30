Los 49ers Anuncian Movimientos Previos al Roster Inicial

Los San Francisco 49ers anunciaron los siguientes movimientos al roster:
Los siguientes jugadores han sido liberados:
Pos. Nombre
CB Eli Apple
DL Quinton Bell
S Ashtyn Davis
RB Khalil Herbert
WR KhaDarel Hodge
WR Trenton Irwin
LB Deion Jones
OL Robert Jones
OL Doug Kramer Jr.
DL Ogbo Okoronkwo
OL Brandon Parker
WR Malik Turner
P Corliss Waitman
LS Jon Weeks
Los siguientes jugadores han sido enviados a waivers:
Pos. Nombre
OL Isaac Alarcón
DL Evan Anderson
TE Khalil Dinkins
DL Bryson Eason
DL Viliami Fehoko Jr.
LB Jalen Graham
WR Wesley Grimes
DL Jah Joyner
CB Darrell Luter Jr.
QB Adrian Martinez
RB Sincere McCormick
S Patrick McMorris
OL Drake Nugent
WR Will Pauling
CB Jakob Robinson
TE Hayden Rucci
S Jalen Stroman
DL Sebastian Valdez
LB Larry Worth III
Los siguientes jugadores han sido colocados en la lista de reserva de lesionados:
Pos. Nombre
WR Christian Kirk*
OL Austen Pleasants*
OL Brett Toth
OL Nick Zakelj
* Designado para regreso
Los siguientes jugadores han sido colocados en la lista de reserva/físicamente incapaces de desempeñarse:
Pos. Nombre
RB Isaac Guerendo
DL Mykel Williams