Los 49ers Firman a DL Joyner a un Contrato por Un Año, Colocan a DL Dimukeje en Reserva de Lesionados

Los 49ers anunciaron que han firmado a DL Jah Joyner a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a DL Victor Dimukeje en la lista de reserva de lesionados.

Joyner (1.93m, 118.8kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con Las Vegas Raiders como agente libre no seleccionado en el draft el 10 de mayo de 2025. Después fue liberado por el equipo el 25 de agosto de 2025.

Con 25 años y originario de Danbury, CT, Joyner asistió a la Universidad de Minnesota por cinco temporadas (2020-24) donde apareció en 42 partidos (14 como titular) registrando 66 tackles, 14.5 sacks, nueve pases defendidos, cuatro balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.