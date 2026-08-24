Los 49ers Firman a DL Fehoko Jr. a un Contrato por Un Año; Liberan a TE Deguara

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Viliami Fehoko Jr. a un contrato por un año. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a TE Josiah Deguara.

Fehoko Jr. (1.93m, 121.1kg) fue seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda (129 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de dos años de carrera en la NFL, ha pasado tiempo en las escuadras de práctica de los Cowboys (2023-24), Washington Commanders (2025) y Indianapolis Colts (2025-26). En 2025, pasó tiempo en la escuadra de prácticas de los Colts antes de ser liberado por el equipo el 30 de abril de 2026.

Con 26 años y originario de Mountain View, CA, Fehoko Jr. asistió a la Universidad de San Jose State por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 48 partidos registrando 191 tackles, 46.0 tackles para pérdida de yardas, 23.0 sacks, 14 pases defendidos, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.