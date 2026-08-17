Día 13 de Training Camp 2026: Cowing Brilla, La Defensa Cumple en la Zona Roja

Este domingo fue la última práctica abierta del Training Camp 2026 presentado por Visa, con el equipo preparándose para el segundo partido de pretemporada en contra de Los Angeles Chargers.

Fue un día inusualmente nublado para una práctica de mediados de agosto en el SAP Performance Facility, lo que trajo un clima más fresco para todos los asistentes.

La Esquina Comunitaria de la 49ers Foundation recibió a grupos juveniles de toda el Área de la Bahía, incluyendo a niños de los Juegos Olímpicos Especiales, al Club de Niños y Niñas de San Francisco, y a Best Buddies, dando a la juventud local la oportunidad de vivir el Training Camp de cerca.

Estas son algunas notas del día 13 del Training Camp de los 49ers:

ACTUALIZACIONES DE LESIÓN Y PARTICIPACIÓN

WR KhaDarel Hodge volvió a la práctica.

DL Gracen Halton no asistió a la práctica hoy por una lesión de talón.

OL Dominick Puni no asistió a la práctica hoy por conmoción cerebral.

WR Demarcus Robinson no practico hoy, la causa no fue revelada.

No practicaron hoy:

Actualización de Kittle

TE George Kittle permanece en la lista PUP mientras continúa su recuperación del desgarro del tendón de Aquiles que sufrió en la victoria en el partido de comodín de la NFC en enero. Aunque aún no ha practicado, Kittle ha estado presente regularmente en las prácticas durante el campamento. Después del entrenamiento, Kittle atendió a los medios sobre su proceso de recuperación, diciendo que su meta es estar listo para la Semana 1 en contra de Los Angeles Rams en Australia.

"Ojalá pueda estar equipado lo más pronto posible porque no quiero que mi primera vez equipado sea cuando viajemos a Australia", dijo Kittle. "Lo más difícil es estar en condición de football porque puedes correr lo más que quieras, y no es football. Entonces la meta es poder equiparme, ponerme el casco y correr en círculos hasta que sienta que estoy en buena condición".

Notas de la práctica:

Cowing Atrapa el Pase Profundo

El receptor Jacob Cowing tuvo una de las jugadas destacadas de la práctica del domingo, atrapando un pase profundo de QB Brock Purdy durante el trabajo 11 contra 11 con un defensivo en cobertura.

Cowing, quien recién regresó de una lesión del flexor de la cadera, estuvo activo durante la práctica y también atrapó un pase de QB Mac Jones durante el trabajo uno contra uno.

Los Corredores Estuvieron Involucrados en el Juego por Aire

Cuatro corredores diferentes fueron objetivo de varios pases. RB Patrick Taylor Jr. lideró el grupo con tres recepciones, mientras que RB Zamir White y RB Khalil Herbert atraparon un par de pases cada uno. RB Sincere McCormick contribuyó con una recepción. En una jugada, Jones lanzó un pase corto hacia Herbert, quien escapó hacia la banda izquierda recorriéndola totalmente para una ganancia grande de yardas.

La Conexión Purdy-Evans Sigue Creciendo

Durante los ejercicios en equipo, Purdy colocó un pase entre dos defensores para encontrar a WR Mike Evans perfectamente sobre el hombro. Fue como ver a un par de jugadores que han tenido mucho más que ejercicios en Training Camp juntos.

El coordinador ofensivo Klay Kubiak dijo después de la práctica que Evans, un veterano de 13 años en la NFL, trae más que producción al campo.

"Mike tiene la mentalidad correcta de que saldrá ahí a mejorar. Quiere mejorar a nuestro equipo", dijo Kubiak. "Él se fija mucho en lo que haces en el campo... es cómo se muestra, y creo que los jugadores respetan eso porque se muestra en el campo el tipo de producción que genera".

Defensa de Zona Roja

La jugada destacada más grande de la defensiva ocurrió en los últimos cinco minutos de práctica. Durante el trabajo de zona roja y en la última serie de los trabajos en equipo, Purdy conectó con Evans para una ganancia de 11 yardas por la banda, generando cuatro oportunidades más. Pero en tercer down, la línea defensiva creó presión sobre Purdy, mientras que CB Upton Stout ejerció un marcaje cerrado sobre WR De'Zhaun Stribling, provocando que el pase fuera incompleto y que la defensiva detuviera la serie.

En la serie de downs siguiente, con la ofensiva en segunda y gol desde la yarda tres, DL Osa Odighizuwa generó un sack para una pérdida de siete yardas. Dos jugadas después en cuarta y pocas yardas por avanzar, Purdy lanzó un pase a la esquina de la zona de anotación pero Stout estuvo ahí una vez más para romper el pase, marcando el final de la práctica.

Kittle Destaca el Crecimiento de los Alas Cerradas de los 49ers

Los alas cerradas Luke Farrell y Jake Tonges estuvieron involucrados en el trabajo 11 contra 11 del domingo, continuando con un Training Camp que ha llamado la atención de Kittle en la línea lateral.

Primero, destacó el desarrollo de Tonges en ayudar al juego por tierra antes de mencionar el crecimiento que ha visto de Farrell en su segundo año.

"Creo que Luke ha tenido un campamento excepcional", dijo Kittle. "Creo que Luke es un jugador completamente diferente. Su confianza en la ofensiva es fantástica, y está ahí haciendo jugadas cada día".

Kittle señaló la complejidad de aprender la ofensiva de los 49ers así como las responsabilidades de un ala cerrada como parte de los ajustes para los jugadores en su primer año.

"A todos se les complica en su primer año porque es una ofensiva muy compleja, y lo que necesitamos de ti como ala cerrada lo es todo", dijo Kittle. "Así que creo que él [Farrell] tiene más control de la ofensiva. Tiene un mejor entendimiento. Le da confianza para jugar rápido y no pensar. Y creo que Luke va a tener una temporada fantástica este año".

A CONTINUACIÓN