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Los 49ers Firman a WR Dante Pettis a la Escuadra de Prácticas

Sep 30, 2026 at 11:29 AM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a WR Dante Pettis a la escuadra de prácticas del equipo.

Pettis (1.85m, 88.4kg) fue seleccionado originalmente por los San Francisco 49ers en la segunda ronda (44 general) del NFL Draft 2018. A lo largo de siete años de carrera en la NFL con los 49ers (2018-20), New York Giants (2020-21), Chicago Bears (2022), New Orleans Saints (2024-25) y Buffalo Bills (2026), ha aparecido en 66 partidos (19 como titular) registrando 92 recepciones para 1,231 yardas y 13 touchdowns por aire además de 35 yardas por tierra. En 2026, Pettis firmó con los Bills el 31 de julio, antes de ser liberado por el equipo el 29 de agosto.

Con 30 años y originario de San Clemente, CA, Pettis asistió a la Universidad de Washington (2014-17) donde apareció en 53 partidos (31 como titular) acumulando 163 recepciones para 2,256 yardas y 24 touchdowns por aire además de cuatro acarreos para 42 yardas por tierra.

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