Los 49ers Firman a WR Dante Pettis a la Escuadra de Prácticas

Pettis (1.85m, 88.4kg) fue seleccionado originalmente por los San Francisco 49ers en la segunda ronda (44 general) del NFL Draft 2018. A lo largo de siete años de carrera en la NFL con los 49ers (2018-20), New York Giants (2020-21), Chicago Bears (2022), New Orleans Saints (2024-25) y Buffalo Bills (2026), ha aparecido en 66 partidos (19 como titular) registrando 92 recepciones para 1,231 yardas y 13 touchdowns por aire además de 35 yardas por tierra. En 2026, Pettis firmó con los Bills el 31 de julio, antes de ser liberado por el equipo el 29 de agosto.