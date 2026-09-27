Romello Height y Nick Bosa Descartados; Mike Evans Disponible vs. Cardinals; Inactivos para la Semana 3 #ARZvsSF

Los San Francisco 49ers han finalizado su lista de jugadores inactivos previo al partido de Semana 3 en contra de los Arizona Cardinals en Levi's® Stadium. Con el límite de rosters a 48 jugadores activos en día de partido, varios jugadores serán descartados para el partido del domingo de la NFC West.

Los 49ers llegan a la Semana 3 con cuatro jugadores descartados en el reporte final de lesiones del viernes. DL Nick Bosa (pantorrilla), DL Romello Height (mano), WR Demarcus Robinson (tobillo), y DL James Thompson Jr. (tobillo) fueron descartados para el partido del domingo. WR Mike Evans (cadera), quien era el único jugador de los 49ers designado como cuestionable antes del fin de semana, fue activado contra Arizona.

Bosa se perderá el partido del domingo tras sufrir una lesión de pantorrilla durante los calentamientos individuales previos a la práctica del jueves. Height se sometió a cirugía en la mano esta semana y Thompson Jr. tampoco estará disponible tras sufrir una lesión de tobillo en la victoria de la Semana 2 de los 49ers contra los Miami Dolphins.