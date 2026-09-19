Los 49ers Promueven a DL Ogbo Okoronkwo, Colocan a WR De'Zhaun Stribling en la Lista de Reserva de Lesionados

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han promovido a DL Ogbo Okoronkwo al roster activo. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a WR De'Zhaun Stribling en la lista de reserva de lesionados.
Okoronkwo (1.83m, 114.7kg) fue seleccionado originalmente por Los Angeles Rams en la quinta ronda (160 general) del NFL Draft 2018. A lo largo de ocho años de carrera en la NFL con los Rams (2019-21), Houston Texans (2022), Cleveland Browns (2023-24), Philadelphia Eagles (2025) y 49ers (2026), ha aparecido en 82 partidos (13 como titular) registrando 127 tackles, 17.0 sacks, cuatro pases defendidos, cuatro balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado. También ha aparecido en siete partidos de postemporada donde ha acumulado cuatro tackles y un pase defendido. En 2026, firmó con la escuadra de prácticas de los 49ers el 31 de agosto y apareció en el partido de Semana 1 contra Los Angeles Rams.
Con 31 años y originario de Gainesville, FL, Okoronkwo asistió a la Universidad de Oklahoma por cuatro temporadas (2014-17) donde apareció en 46 partidos (27 como titular) registrando 164 tackles, 21.0 sacks y cinco balones sueltos provocados. Como junior en 2016, obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-Big-12.
Stribling (1.88m, 93.8kg) apareció en el partido de Semana 1 contra Los Angeles Rams.