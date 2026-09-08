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Los 49ers Dan a Conocer a los Capitanes del Equipo Previo al Partido Inaugural de la Temporada 2026 en Melbourne

Sep 07, 2026 at 06:00 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers han nombrado a ocho capitanes para la temporada 2026 de la NFL, con DL Nick Bosa, FB Kyle Juszczyk, TE George Kittle, DB Deommodore Lenoir, RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy, LB Fred Warner, y T Trent Williams obteniendo esta mención.

Votados por sus compañeros de equipo, los ocho capitanes regresan al liderazgo tras ocupar este rol durante la temporada 2025. El entrenador en jefe, Kyle Shanahan, anunció al grupo durante su conferencia de prensa de la Semana 1 en el marco de la preparación de los 49ers para el partido inaugural de la temporada en Melbourne, Australia, en contra del rival de la División NFC West, Los Angeles Rams.

Kittle, Warner, y Williams portarán nuevamente el parche con la "C" dorada, reconociendo cinco o más años de servicio como capitán del equipo. Kittle entra a su novena temporada como capitán tras obtener el reconocimiento cada año de su carrera en la NFL a excepción de su temporada como novato, mientras que Warner entrará a su séptimo año.

Williams ha sido seleccionado como capitán en 14 de sus 17 temporadas en la NFL, incluyendo cada una de sus siete temporadas con San Francisco. Antes de unirse a los 49ers, Williams fue capitán por siete temporadas con los Washington Commanders.

McCaffrey entra a su tercera temporada como capitán en los 49ers tras haberlo sido previamente con los Carolina Panthers en el periodo 2019-22. Purdy y Bosa cada uno entran a su cuarta temporada en este rol, y Juszczyk comienza su tercera.

Lenoir regresa para su segunda temporada como capitán tras haber obtenido el reconocimiento por vez primera en 2025.

Los ocho capitanes liderarán a San Francisco en un inicio histórico de la temporada 2026, con los 49ers abriendo la temporada en el Melbourne Cricket Ground en contra de los Rams.

Esta es la lista completa de los capitanes de los 49ers para la temporada 2026:

  • TE George Kittle – 9ª temporada como capitán
  • LB Fred Warner – 7ª temporada como capitán
  • T Trent Williams – 7ª temporada como capitán en SF, previamente capitán en los Washington Commanders (2011-17)
  • QB Brock Purdy – 4ª temporada como capitán
  • DL Nick Bosa – 4ª temporada como capitán
  • FB Kyle Juszczyk – 3ª temporada como capitán
  • RB Christian McCaffrey – 3ª temporada como capitán en SF, previamente capitán en los Carolina Panthers (2019-22)
  • DB Deommodore Lenoir – 2ª temporada como capitán

49ers Arrive in Melbourne Ahead of Season Opener

Take a look at the best photos as the 49ers arrive in Melbourne ahead of their season opener against the Los Angeles Rams, presented by United Airlines.

DL Keion White
1 / 43

DL Keion White

Terrell Lloyd/49ers
FB Kyle Juszczyk
2 / 43

FB Kyle Juszczyk

Terrell Lloyd/49ers
T Trent Williams, RB Christian McCaffrey
3 / 43

T Trent Williams, RB Christian McCaffrey

Terrell Lloyd/49ers
DL Nick Bosa
4 / 43

DL Nick Bosa

Terrell Lloyd/49ers
QB Mac Jones, TE George Kittle, QB Brock Purdy
5 / 43

QB Mac Jones, TE George Kittle, QB Brock Purdy

Terrell Lloyd/49ers
TE George Kittle, QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey
6 / 43

TE George Kittle, QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey

Terrell Lloyd/49ers
LB Fred Warner
7 / 43

LB Fred Warner

Terrell Lloyd/49ers
DL Sebastian Valdez
8 / 43

DL Sebastian Valdez

Terrell Lloyd/49ers
LB Dre Greenlaw
9 / 43

LB Dre Greenlaw

Terrell Lloyd/49ers
DL Alfred Collins
10 / 43

DL Alfred Collins

Terrell Lloyd/49ers
WR Mike Evans
11 / 43

WR Mike Evans

Terrell Lloyd/49ers
OL Dominick Puni
12 / 43

OL Dominick Puni

Terrell Lloyd/49ers
WR KhaDarel Hodge
13 / 43

WR KhaDarel Hodge

Terrell Lloyd/49ers
TE Khalil Dinkins
14 / 43

TE Khalil Dinkins

Terrell Lloyd/49ers
T Trent Williams
15 / 43

T Trent Williams

Terrell Lloyd/49ers
RB Sincere McCormick
16 / 43

RB Sincere McCormick

Terrell Lloyd/49ers
S Jalen Stroman
17 / 43

S Jalen Stroman

Terrell Lloyd/49ers
LB Jalen Graham
18 / 43

LB Jalen Graham

Terrell Lloyd/49ers
OL Drake Nugent
19 / 43

OL Drake Nugent

Terrell Lloyd/49ers
DL Osa Odighizuwa
20 / 43

DL Osa Odighizuwa

Terrell Lloyd/49ers
CB Jakob Robinson
21 / 43

CB Jakob Robinson

Terrell Lloyd/49ers
LB Fred Warner
22 / 43

LB Fred Warner

Terrell Lloyd/49ers
WR Jacob Cowing
23 / 43

WR Jacob Cowing

Terrell Lloyd/49ers
DL Romello Height
24 / 43

DL Romello Height

Terrell Lloyd/49ers
DL Kevin Givens
25 / 43

DL Kevin Givens

Terrell Lloyd/49ers
DL Kevin Givens, OL Isaac Alarcon
26 / 43

DL Kevin Givens, OL Isaac Alarcon

Terrell Lloyd/49ers
DB Siran Neal, CB Ephesians Prysock
27 / 43

DB Siran Neal, CB Ephesians Prysock

Terrell Lloyd/49ers
DL Ogbo Okoronkwo
28 / 43

DL Ogbo Okoronkwo

Terrell Lloyd/49ers
CB Upton Stout
29 / 43

CB Upton Stout

Terrell Lloyd/49ers
WR Jordan Watkins, S Marques Sigle
30 / 43

WR Jordan Watkins, S Marques Sigle

Terrell Lloyd/49ers
OL Carver Willis
31 / 43

OL Carver Willis

Terrell Lloyd/49ers
LB Jaden Dugger
32 / 43

LB Jaden Dugger

Terrell Lloyd/49ers
LB Garret Wallow
33 / 43

LB Garret Wallow

Terrell Lloyd/49ers
LB Tatum Bethune
34 / 43

LB Tatum Bethune

Terrell Lloyd/49ers
S Malik Mustapha
35 / 43

S Malik Mustapha

Terrell Lloyd/49ers
WR De'Zhaun Stribling
36 / 43

WR De'Zhaun Stribling

Terrell Lloyd/49ers
P Corliss Waitman
37 / 43

P Corliss Waitman

Terrell Lloyd/49ers
TE Brayden Willis
38 / 43

TE Brayden Willis

Terrell Lloyd/49ers
LB Luke Gifford
39 / 43

LB Luke Gifford

Terrell Lloyd/49ers
WR Demarcus Robinson
40 / 43

WR Demarcus Robinson

Terrell Lloyd/49ers
DB Deommodore Lenoir
41 / 43

DB Deommodore Lenoir

Terrell Lloyd/49ers
QB Mac Jones
42 / 43

QB Mac Jones

Terrell Lloyd/49ers
WR Deebo Samuel Sr.
43 / 43

WR Deebo Samuel Sr.

Terrell Lloyd/49ers
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