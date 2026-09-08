Los 49ers Dan a Conocer a los Capitanes del Equipo Previo al Partido Inaugural de la Temporada 2026 en Melbourne

Los San Francisco 49ers han nombrado a ocho capitanes para la temporada 2026 de la NFL, con DL Nick Bosa, FB Kyle Juszczyk, TE George Kittle, DB Deommodore Lenoir, RB Christian McCaffrey, QB Brock Purdy, LB Fred Warner, y T Trent Williams obteniendo esta mención.
Votados por sus compañeros de equipo, los ocho capitanes regresan al liderazgo tras ocupar este rol durante la temporada 2025. El entrenador en jefe, Kyle Shanahan, anunció al grupo durante su conferencia de prensa de la Semana 1 en el marco de la preparación de los 49ers para el partido inaugural de la temporada en Melbourne, Australia, en contra del rival de la División NFC West, Los Angeles Rams.
Kittle, Warner, y Williams portarán nuevamente el parche con la "C" dorada, reconociendo cinco o más años de servicio como capitán del equipo. Kittle entra a su novena temporada como capitán tras obtener el reconocimiento cada año de su carrera en la NFL a excepción de su temporada como novato, mientras que Warner entrará a su séptimo año.
Williams ha sido seleccionado como capitán en 14 de sus 17 temporadas en la NFL, incluyendo cada una de sus siete temporadas con San Francisco. Antes de unirse a los 49ers, Williams fue capitán por siete temporadas con los Washington Commanders.
McCaffrey entra a su tercera temporada como capitán en los 49ers tras haberlo sido previamente con los Carolina Panthers en el periodo 2019-22. Purdy y Bosa cada uno entran a su cuarta temporada en este rol, y Juszczyk comienza su tercera.
Lenoir regresa para su segunda temporada como capitán tras haber obtenido el reconocimiento por vez primera en 2025.
Los ocho capitanes liderarán a San Francisco en un inicio histórico de la temporada 2026, con los 49ers abriendo la temporada en el Melbourne Cricket Ground en contra de los Rams.
Esta es la lista completa de los capitanes de los 49ers para la temporada 2026:
- TE George Kittle – 9ª temporada como capitán
- LB Fred Warner – 7ª temporada como capitán
- T Trent Williams – 7ª temporada como capitán en SF, previamente capitán en los Washington Commanders (2011-17)
- QB Brock Purdy – 4ª temporada como capitán
- DL Nick Bosa – 4ª temporada como capitán
- FB Kyle Juszczyk – 3ª temporada como capitán
- RB Christian McCaffrey – 3ª temporada como capitán en SF, previamente capitán en los Carolina Panthers (2019-22)
- DB Deommodore Lenoir – 2ª temporada como capitán
Take a look at the best photos as the 49ers arrive in Melbourne ahead of their season opener against the Los Angeles Rams, presented by United Airlines.