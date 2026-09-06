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Los 49ers Promueven a LS Jon Weeks al Roster Activo; Envían a Waivers a TE Brayden Willis

Published: Sep 05, 2026 at 08:57 PM Updated: Sep 01, 2026 at 01:10 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han promovido a LS Jon Weeks al roster activo desde la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en el roster, el equipo envió a waivers a TE Brayden Willis.

Weeks (1.78m, 109.7kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Houston Texans como agente libre no seleccionado en el draft el 28 de abril de 2010. A lo largo de 16 años de carrera (2010-25) con los Texans (2010-24) y 49ers (2025), Weeks ha aparecido en 261 partidos registrando 42 tackles en equipos especiales y un balón suelto recuperado en equipos especiales. También ha aparecido en 16 partidos de postemporada registrando un tackle en equipos especiales. Tras firmar con San Francisco como agente libre en 2025, Weeks apareció en los 17 partidos con los 49ers donde registro dos tackles en equipos especiales y fue nombrado al segundo Pro Bowl en su carrera (2016 & 2026). También apareció en ambos partidos de postemporada con el equipo. Weeks fue liberado por el equipo el 30 de agosto de 2026 antes de firmar con la escuadra de prácticas el 31 de agosto.

Con 40 años y originario de Bethpage, NY, Weeks asistió a la Universidad de Baylor (2004-07) donde participó en 34 partidos como long snapper registrando siete tackles en equipos especiales.

Willis (1.93m, 108.8kg) apareció en seis partidos con el equipo en 2025.

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