 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Firman a S Ashtyn Davis a un Contrato por un Año; Colocan a CB Nate Hobbs en la Lista de Reserva de Lesionados.

Aug 31, 2026 at 05:45 PM

Los 49ers anunciaron que han firmado nuevamente a S Ashtyn Davis y P Corliss Waitman a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a CB Nate Hobbs y LB Nick Martin en la lista de reserva de lesionados.

Davis (1.85m, 92.9kg) fue seleccionado originalmente por los New York Jets en la tercera ronda (68 general) del NFL Draft 2020. A lo largo de seis años de carrera en la NFL con los Jets (2021-25) y Miami Dolphins (2025), ha aparecido en 84 partidos (34 como titular) y acumulado 217 tackles, 19 pases defendidos, nueve intercepciones, cinco balones sueltos provocados, cuatro balones sueltos recuperados y 0.5 sack además de 23 tackles en equipos especiales. En 2025, Davis apareció en 15 partidos (12 como titular) con los Dolphins acumulando 63 tackles, cuatro pases defendidos, una intercepción, un balón suelto provocado y dos tackles en equipos especiales. Firmó con San Francisco el 2 de junio de 2026 antes de ser liberado por el equipo el 30 de agosto.

Con 29 años y originario de Santa Cruz, CA, Davis asistió a la Universidad de California, Berkeley por cuatro temporadas (2016-19) donde apareció en 49 partidos (33 como titular) registrando 171 tackles, 19 pases defendidos, siete intercepciones, tres balones sueltos provocados, tres balones sueltos recuperados y 2.5 tackles para pérdida de yardas.

Waitman (1.88m, 95.2kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Pittsburgh Steelers como agente libre no seleccionado en el draft el 26 de abril de 2020. A lo largo de cuatro años de carrera en la NFL con los Steelers (2021 & 2024-25) y Denver Broncos (2022), ha aparecido en 52 partidos registrando 230 despejes para 10,673 yardas (46.4 en promedio), colocando 84 de sus despejes dentro de la yarda 20. También ha aparecido en dos partidos de postemporada agregando 11 despejes para 530 yardas (48.2 en promedio), con nueve de sus despejes aterrizando dentro de la yarda 20. También ha pasado tiempo en las escuadras de prácticas con los Steelers (2020) y New England Patriots (2021 & 2023) en su carrera.

En 2025, Waitman apareció en 17 partidos con los Steelers registrando 62 despejes para 2,823 yardas (45.5 en promedio), incluyendo 26 colocados dentro de la yarda 20. También apareció en un partido de postemporada registrando seis despejes para 273 yardas (45.5 en promedio), con cuatro de sus seis despejes aterrizando dentro de la yarda 20. Firmó con San Francisco el 18 de marzo de 2026 antes de ser liberado por el equipo el 30 de agosto.

Hobbs (1.83m, 88.4kg) firmó originalmente con el equipo el 17 de marzo de 2026.

Martin (1.80m, 100.2kg) apareció en siete partidos con el equipo en 2025 y registró seis tackles y un balón suelto provocado.

Related Content

news

Los 49ers Abren el 2026 Con una Victoria 27-7 Sobre los Rams en Melbourne; Conclusiones del #SFvsLAR

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 27-7 win over the Los Angeles Rams en el partido histórico de Semana 1 en el Melbourne Cricket Ground.

news

Tatum Bethune, Jordan Watkins Descartados vs. Rams; Jugadores Inactivos para la Semana 1 #SFvsLAR

Conoce a los jugadores descartados para el partido de la Semana 1 de los San Francisco 49ers en contra de Los Angeles Rams.

news

Los 49ers Hacen Varios Movimientos Previos al #SFvsLAR

Los 49ers colocaron a DL Alfred Collins en la lista de reserva de lesionados y activaron a dos jugadores de la escuadra de prácticas

news

Los 49ers Dan a Conocer a los Capitanes del Equipo Previo al Partido Inaugural de la Temporada 2026 en Melbourne

Los San Francisco 49ers anuncian a George Kittle, Fred Warner, Brock Purdy, y cinco veteranos más como los capitanes de los 49ers para la temporada 2026 de la NFL.

news

Los 49ers Promueven a LS Jon Weeks al Roster Activo; Envían a Waivers a TE Brayden Willis

Los 49ers anunciaron que han promovido a LS Jon Weeks al roster activo desde la escuadra de prácticas. Para hacer espacio en el roster, el equipo envió a waivers a TE Brayden Willis.

news

Los 49ers Firman a DL Kareem a un Contrato por Un Año; Colocan a DL Okuayinonu en Reserva de Lesionados

Los 49ers han firmado a DL Khalid Kareem a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, colocaron a DL Sam Okuayinonu en la lista de reserva de lesionados.

news

5 Conclusiones de John Lynch y Kyle Shanahan Previas al Viaje a Australia

John Lynch y Kyle Shanahan repasan el roster inicial de 53 jugadores con actualizaciones a lesiones de jugadores, y dan un vistazo a la planeación de la Semana 1 en Australia.

news

Los 49ers Han Firmado a 4 Jugadores a la Escuadra de Prácticas

Los 49ers anunciaron que han firmado a los siguientes cuatro jugadores a la escuadra de prácticas del equipo.

news

Foliatti Casino y Sportsbook Renueva su Alianza Multianual con los San Francisco 49ers Rumbo al Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026

La extensión de la alianza abre accesos exclusivos para la afición rumbo al Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026 y acerca a los Fieles de México al equipo que aman.

news

Los 49ers Anuncian Intercambio por OL Jarrett Patterson

Los 49ers han adquirido a OL Jarrett Patterson de los Houston Texans a cambio de la selección del equipo de séptima ronda del 2027.

news

Análisis por Posición del Roster Inicial 2026 de los 49ers

Los San Francisco 49ers definen el roster a 52 elementos previo a la fecha límite establecida por la liga del 30 de agosto.

Advertising