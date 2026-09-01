Los 49ers Firman a S Ashtyn Davis a un Contrato por un Año; Colocan a CB Nate Hobbs en la Lista de Reserva de Lesionados.

Los 49ers anunciaron que han firmado nuevamente a S Ashtyn Davis y P Corliss Waitman a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a CB Nate Hobbs y LB Nick Martin en la lista de reserva de lesionados.

Davis (1.85m, 92.9kg) fue seleccionado originalmente por los New York Jets en la tercera ronda (68 general) del NFL Draft 2020. A lo largo de seis años de carrera en la NFL con los Jets (2021-25) y Miami Dolphins (2025), ha aparecido en 84 partidos (34 como titular) y acumulado 217 tackles, 19 pases defendidos, nueve intercepciones, cinco balones sueltos provocados, cuatro balones sueltos recuperados y 0.5 sack además de 23 tackles en equipos especiales. En 2025, Davis apareció en 15 partidos (12 como titular) con los Dolphins acumulando 63 tackles, cuatro pases defendidos, una intercepción, un balón suelto provocado y dos tackles en equipos especiales. Firmó con San Francisco el 2 de junio de 2026 antes de ser liberado por el equipo el 30 de agosto.

Con 29 años y originario de Santa Cruz, CA, Davis asistió a la Universidad de California, Berkeley por cuatro temporadas (2016-19) donde apareció en 49 partidos (33 como titular) registrando 171 tackles, 19 pases defendidos, siete intercepciones, tres balones sueltos provocados, tres balones sueltos recuperados y 2.5 tackles para pérdida de yardas.

Waitman (1.88m, 95.2kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Pittsburgh Steelers como agente libre no seleccionado en el draft el 26 de abril de 2020. A lo largo de cuatro años de carrera en la NFL con los Steelers (2021 & 2024-25) y Denver Broncos (2022), ha aparecido en 52 partidos registrando 230 despejes para 10,673 yardas (46.4 en promedio), colocando 84 de sus despejes dentro de la yarda 20. También ha aparecido en dos partidos de postemporada agregando 11 despejes para 530 yardas (48.2 en promedio), con nueve de sus despejes aterrizando dentro de la yarda 20. También ha pasado tiempo en las escuadras de prácticas con los Steelers (2020) y New England Patriots (2021 & 2023) en su carrera.

En 2025, Waitman apareció en 17 partidos con los Steelers registrando 62 despejes para 2,823 yardas (45.5 en promedio), incluyendo 26 colocados dentro de la yarda 20. También apareció en un partido de postemporada registrando seis despejes para 273 yardas (45.5 en promedio), con cuatro de sus seis despejes aterrizando dentro de la yarda 20. Firmó con San Francisco el 18 de marzo de 2026 antes de ser liberado por el equipo el 30 de agosto.

Hobbs (1.83m, 88.4kg) firmó originalmente con el equipo el 17 de marzo de 2026.