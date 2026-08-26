Día 17 de Training Camp 2026: El Corte de 53 Jugadores se Acerca y los 49ers se Preparan para el Último Partido de Pretemporada

Los San Francisco 49ers cerraron este martes la última práctica completa del Training Camp, con el final de pretemporada este jueves en contra de Las Vegas Raiders y la fecha límite para definir el roster inicial de 53 jugadores en el horizonte.

Con solo un partido más para evaluar al roster, la competencia continuó en el Día 17, incluyendo la batalla por el puesto de guardia izquierdo. Los 49ers también continuaron con el manejo de varios jugadores en su regreso tras lesiones con las preparaciones para la Semana 1 en Australia cada vez más cerca.

MOVIMIENTOS DE ROSTER

El lunes, los 49ers anunciaron que el equipo firmó a DL Viliami Fehoko Jr. a un contrato por un año. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a TE Josiah Deguara.

El martes por la mañana, los 49ers adquirieron a LB Deion Jones proveniente de los New Orleans Saints a cambio de RB Zamir White.

ACTUALIZACIONES DE LESIÓN Y PARTICIPACIÓN:

S Malik Mustapha realizó trabajo individual a un costado del campo de prácticas.

WR De'Zhaun Stribling y DB Deommodore Lenoir continuaron practicando con jerseys de no contacto.

TE George Kittle regresó al campo por segundo día consecutivo tras ser activado de la lista activos/físicamente incapaces de desarrollarse. Kittle participó en periodos de no competencia, incluyendo rutas por aire y trabajo con los quarterbacks y línea ofensiva.

RB Jordan James también practicó por segundo día consecutivo tras regresar de una lesión de costilla el domingo.

No practicaron:

PUP: RB Isaac Guerendo (pectoral) y DL Mykel Williams (ACL) permanecen en la lista activos/físicamente incapaces de desarrollarse.

NOTAS DE PRÁCTICA

Evaluaciones Finales en Camino al Corte de Roster de 53 Jugadores

El partido de pretemporada del jueves en contra de Las Vegas Raiders proveerá una evaluación final antes de que los 49ers reduzcan su roster a 53 jugadores el domingo.

Tras la práctica Shanahan hizo énfasis en que incluso una vez que el roster inicial esté fijo, el proceso es fluido mientras que los 49ers evalúan jugadores que estarán disponibles a lo largo de la liga.

"Siempre le digo a todos que el roster final de 53 jugadores, lo único que significa es que es el roster final ese día", dijo Shanahan. "Así es la NFL. Tienes que demostrarlo todos los días".

Shanahan dijo que los tres días entre el partido de pretemporada del jueves y la fecha límite del domingo para definir a los 53 jugadores servirán para que el equipo evalúe las opciones para el roster y la escuadra de prácticas.

La Decisión en la Competencia en Guardia Izquierdo se Acerca

Una posición que permanece en disputa es la de guardia izquierdo, cuya competencia entre OL Connor Colby y OL Carver Willis sigue abierta.

"Está cerca de decidirse, y tiene que serlo", dijo Shanahan. "Hoy es el penúltimo día que tenemos para evaluarlos. Lo seguiremos haciendo en el partido".

Shanahan también mencionó que OL Robert Jones quien no ha estado disponible por lesión, es parte de la competencia. El jueves será una última oportunidad para que los 49ers evalúen al grupo antes de decidir quién quieren que sea el titular en la Semana 1.

Momentos Destacados de la Ofensiva

QB Brock Purdy conectó con los alas cerradas Jake Tonges y Luke Farrell para touchdowns durante los ejercicios 11 contra 11. Farrell continuó involucrándose durante la práctica con múltiples recepciones con Purdy.

Purdy conectó con WR KhaDarel Hodge en un pase sin mirar, con la mirada dirigida hacia Stribling antes de volver a Hodge a través del campo.

RB Christian McCaffrey estuvo involucrado en su segunda práctica de vuelta, incluyendo una recepción de Purdy entre defensivos para una ganancia de alrededor de 15 yardas.

Stribling siguió participando en ejercicios por equipo usando una jersey de no contacto y conectó con Purdy en varias ocasiones y en un pase profundo de QB Mac Jones.

Momentos Destacados de la Defensiva

CB Jack Jones registró dos pases defendidos en ejercicios uno contra uno. Jones y WR Jordan Watkins tuvieron un enfrentamiento competitivo. Jones permaneció cerrado en la cobertura personal y rompió el pase en el último momento.

S Siran Neal también provocó un pase incompleto durante ejercicios uno contra uno.

S Marques Sigle obtuvo una intercepción después de que un pase fuera desviado en el aire.

DB Deommodore Lenoir, quien también siguió practicando con una jersey de no contacto, registró un pase desviado.

DL Sam Okuayinonu y DL Keion White generaron presión durante los ejercicios por equipo en lo que hubiera sido sacks al QB, mientras que LB Garret Wallow provocó un pase desviado.

S Jaden Dugger se anotó también un pase desviado al fondo del campo.

La Decisión Sobre el Roster se Acerca

Con un repaso más este miércoles, el enfoque se mueve hacia el final de la pretemporada este jueves y el corte del roster a 53 jugadores este domingo.