Los 49ers Hacen Varios Movimientos Previos al #SFvsLAR

El siguiente jugador ha sido colocado en la lista de reserva de lesionados:
DL Alfred Collins
Los siguientes jugadores han sido activados de la escuadra de prácticas del equipo (elevaciones estándar):
WR KhaDarel Hodge
DL Ogbo Okoronkwo
El siguiente jugador ha sido colocado en la lista de reserva de lesionados:
DL Alfred Collins
Los siguientes jugadores han sido activados de la escuadra de prácticas del equipo (elevaciones estándar):
WR KhaDarel Hodge
DL Ogbo Okoronkwo
Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 27-7 win over the Los Angeles Rams en el partido histórico de Semana 1 en el Melbourne Cricket Ground.
Conoce a los jugadores descartados para el partido de la Semana 1 de los San Francisco 49ers en contra de Los Angeles Rams.
Los San Francisco 49ers anuncian a George Kittle, Fred Warner, Brock Purdy, y cinco veteranos más como los capitanes de los 49ers para la temporada 2026 de la NFL.
Los 49ers anunciaron que han promovido a LS Jon Weeks al roster activo desde la escuadra de prácticas. Para hacer espacio en el roster, el equipo envió a waivers a TE Brayden Willis.
Los 49ers han firmado a DL Khalid Kareem a un contrato por un año. Para liberar espacio en el roster, colocaron a DL Sam Okuayinonu en la lista de reserva de lesionados.
John Lynch y Kyle Shanahan repasan el roster inicial de 53 jugadores con actualizaciones a lesiones de jugadores, y dan un vistazo a la planeación de la Semana 1 en Australia.
Los 49ers anunciaron que han firmado a los siguientes cuatro jugadores a la escuadra de prácticas del equipo.
La extensión de la alianza abre accesos exclusivos para la afición rumbo al Juego de la NFL en la Ciudad de México 2026 y acerca a los Fieles de México al equipo que aman.
Los 49ers anunciaron que han firmado nuevamente a S Ashtyn Davis y P Corliss Waitman a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a CB Nate Hobbs y LB Nick Martin en la lista de reserva de lesionados.
Los 49ers han adquirido a OL Jarrett Patterson de los Houston Texans a cambio de la selección del equipo de séptima ronda del 2027.