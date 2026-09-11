Tatum Bethune, Jordan Watkins Descartados vs. Rams; Jugadores Inactivos para la Semana 1 #SFvsLAR

Los San Francisco 49ers han dado a conocer la lista de jugadores inactivos previo al partido de Semana 1 en contra de Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground. Con los rosters limitados a 48 jugadores activos en el día de partido, varios jugadores han quedado descartados para este partido.

Previamente en la semana, los 49ers descartaron a DL Alfred Collins tras sufrir una lesión por rotura del tendón rotuliano durante las prácticas en Melbourne. Él quedará descartado para el resto de la temporada 2026.

Los 49ers llegan a la Semana 1 con varios jugadores que regresan a participación total tras recuperarse de lesiones durante la semana. DL Nick Bosa (rodilla), TE George Kittle (aquiles), y FB Kyle Juszczyk (dedo) no tienen designaciones previas al partido del jueves y están disponibles hoy para el partido inaugural. DL James Thompson Jr. (tendón de la corva), quien tuvo la designación cuestionable en el reporte final de lesiones, también está activo para este partido.