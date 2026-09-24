Sigue el Partido | Cardinals Vs 49ers: Semana 3

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Los San Francisco 49ers han firmado a DL Naquan Jones a un contrato por un año y firmado a WR Brandin Cooks y DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a CB Jakob Robinson y colocó a DL C.J. West en la lista de reserva de lesionados.