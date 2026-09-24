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Sigue el Partido | Cardinals Vs 49ers: Semana 3

Sep 24, 2026 at 04:13 PM
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Ines Diaz

Digital Content Coordinator

Los San Francisco 49ers recibirán a los Arizona Cardinals en la Semana 3 de la temporada regular 2026 en Levi's® Stadium. El partido dará inicio a la 1:05pm tiempo del pacífico el domingo 27 de septiembre. Así puedes seguir el partido.

TRANSMISIÓN POR TV

  • Mira el partido
    • FOX
    • Los fans en el Área de la Bahía pueden ver el juego en la transmisión local de NBC Bay Area.
    • NFL+: Mira partidos en vivo locales, de horario estelar, temporada regular y postemporada en tu teléfono o tablet, repeticiones de juego y más.
  • Transmisión internacional
    • Los fans en México pueden ver el partido en vivo en FOX Mexico.
    • Los fans en el Reino Unido pueden ver el partido en vivo en Sky Sports Football.
    • Fans en el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, México, y en mercados internacionales pueden ver todos los partidos de la NFL en Game Pass International por DAZN.

Para más formas de ver, da clic aquí.

ESCUCHA EL PARTIDO

  • Cadena de Radio U.S. Bank de los 49ers
    • Todos los partidos de los 49ers pueden ser escuchados en KSFO (810 AM) / KSAN (107.7 FM), y la Cadena de Radio de los 49ers.
    • Los fans también pueden escuchar en vivo en la 49ers App o en 49ers.com.
  • Cadena de Radio en Español
    • La transmisión de los partidos en vivo con los comentaristas Jesús Zárate y Carlos Yustis será transmitida sin costo a los fans exclusivamente en la 49ers App o en 49ers.com/esp. Para ver todo el contenido en español del equipo, por favor da click aquí.
  • Transmisión en México
    • El partido de Semana 3 entre Cardinals vs 49ers será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
  • Transmisión en el Reino Unido
    • El partido de Semana 3 entre Cardinals vs 49ers será transmitido en radio vía talkSPORT 2.

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