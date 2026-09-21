Los 49ers Derrotan a los Dolphins 35-13 en el Partido Inaugural en Casa; Conclusiones del #MIAvsSF

Los San Francisco 49ers aseguraron su primera victoria de la temporada 2026 en Levi's® Stadium, al derrotar a los Miami Dolphins 35-13 en el partido inaugural en casa. El partido de Semana 2 marcó el decimoséptimo encuentro entre las dos franquicias y una reedición del Super Bowl XIX.

Con la victoria, San Francisco mejora su récord a 2-0 por quinta ocasión desde 2019, junto a las temporadas 2019, 2021, 2023, y 2025.

Estas son cinco conclusiones de la victoria de los 49ers en la Semana 2 sobre los Dolphins:

1. Purdy Entrega una Actuación Precisa en la Apertura en Casa

El quarterback Brock Purdy entregó una actuación eficiente en el partido inaugural en casa de los 49ers, completando 20 pases en 22 intentos para 287 yardas y dos touchdowns. Purdy también generó impacto por tierra, corriendo en tres ocasiones para 30 yardas y un touchdown.

La anotación por tierra de Purdy ocurrió en medio del segundo cuarto. Tras escapar para ganancias de 10 y 18 yardas previamente en la serie, Purdy conectó con el receptor Demarcus Robinson para 19 yardas colocando a San Francisco en la línea de la yarda cuatro de Miami. Más adelante, Purdy corrió dos yardas hacia la zona de anotación para darle a los 49ers la ventaja 14-3.

El quarterback de quinto año sumó dos pases de touchdown en el tercer cuarto, conectando con el ala cerrada George Kittle para una anotación de 12 yardas y con el fullback Kyle Juszczyk para un touchdown de seis yardas.

"Estuvo preciso. Estuvo fino", dijo el entrenador en jefe Kyle Shanahan. "Puso el balón en los lugares correctos".

El corredor Christian McCaffrey también destacó el control de la ofensiva de Purdy tras la victoria.

"Es increíble lo decisivo que es, lo bueno que es lanzando el balón a tiempo, y también creando cuando tiene que hacerlo", dijo McCaffrey. "Cuando está al mando, nos sentimos bien".

2. McCaffrey Consigue 100 Touchdowns en su Carrera

McCaffrey logró un gran hito el domingo, anotando dos veces para aumentar el total de touchdowns en su carrera a 100.

El corredor anotó el touchdown 99 de su carrera en la serie inicial de San Francisco, concluyendo una serie de 12 jugadas y 59 yardas con una anotación de una yarda. McCaffrey también fue un objetivo constante de Purdy en la serie, atrapando pases de 11 y 16 yardas.

McCaffrey saltó para su touchdown 100 en el tercer cuarto. Después de un pase completo de Purdy con el receptor Mike Evans que puso a la ofensiva en la yarda uno, McCaffrey logró su segundo touchdown del día.

McCaffrey concluyó el juego con 10 acarreos para 23 yardas y dos touchdowns además de cuatro recepciones para 43 yardas.

"Christian tuvo un gran día y un gran logro", dijo Shanahan.

3. Kittle Trajo la Chispa en la Segunda Mitad

En apenas su segundo partido de vuelta de una lesión de Aquiles, Kittle trajo el fuego después del medio tiempo.

En la primera jugada ofensiva del tercer cuarto, Purdy conectó con Kittle por el medio del campo para una ganancia de 40 yardas en la línea de la yarda 25 de los Dolphins. Kittle se quitó a un defensivo y acumuló varias yardas después de la recepción. Tres jugadas después, el par conectó nuevamente, en esta ocasión para un touchdown de 12 yardas para completar la serie de anotación de cuatro jugadas y 65 yardas, extendiendo la ventaja de San Francisco a 21-6.

"Ellos trajeron un blitz con los dos cornerbacks que abrió el medio del campo, y George lo vio y lo tomó", dijo Shanahan sobre la recepción de 40 yardas. "Puedes ver lo explosivo que fue después de la recepción y lo difícil que es derribarlo".

Kittle agregó una recepción de 26 yardas más tarde en el tercer cuarto y terminó como el receptor líder de los 49ers con cuatro recepciones para 80 yardas y un touchdown.

El ala cerrada veterano también logró otro récord el domingo, logrando la recepción número 600 en su carrera.

4. El Pass Rush de los 49ers Trajo la Presión

La defensiva de los 49ers mantuvo la presión sobre el quarterback de los Dolphins Malik Willis durante el partido del domingo, derribándolo en cuatro ocasiones con contribuciones a lo largo de la defensiva.

El linebacker Fred Warner y el cornerback Upton Stout combinaron para el primer sack de los 49ers en la tarde, derribando a Willis a una pérdida de cuatro yardas en el segundo cuarto. El liniero defensivo Romello Height hizo lo mismo en la siguiente jugada, registrando un sack sobre Willis una vez más forzando a Miami a conformarse con un gol de campo.

El safety Marques Sigle también agregó a la presión con un sack sobre Willis para una pérdida de cinco yardas en el tercer cuarto. El liniero defensivo Keion White se sumó a la acción y registró el cuarto y último sack en el cuarto cuarto, derribando a Willis seis yardas en tercer down.

El liniero defensivo Nick Bosa también generó presión durante el día, agregando a un pass rush eficiente de los 49ers.

5. Los 49ers Reparten la Riqueza en la Ofensiva

La ofensiva de San Francisco recibió contribuciones de varios jugadores en el roster en la victoria del domingo, con siete jugadores diferentes registrando una recepción.

Kittle lideró al grupo con cuatro recepciones para 80 yardas y un touchdown, seguido por Evans con tres recepciones para 54 yardas. McCaffrey agregó cuatro recepciones para 43 yardas mientras que Robinson, Juszczyk, y los receptores Deebo Samuel Sr. y KhaDarel Hodge también contribuyeron en el juego por aire.

Cuatro diferentes 49ers llegaron a la zona de anotación contra Miami. McCaffrey anotó dos veces por tierra, Purdy agregó un touchdown por tierra, y Kittle y Juszczyk cada uno obtuvieron anotaciones por pase.

A Continuación