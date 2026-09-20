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Eddy Piñeiro, Kaelon Black Disponibles vs. Dolphins; Jugadores Inactivos para la Semana 2 #MIAvsSF

Sep 20, 2026 at 12:38 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers han finalizado su lista de jugadores inactivos previo al partido de la Semana 2 en contra de los Miami Dolphins, el partido inaugural en casa. Varios jugadores han sido descartados para el partido del domingo debido al límite de 48 jugadores activos en día de partido.

Los 49ers llegan a la Semana 2 con varios jugadores regresando a participación total después de recuperarse de sus lesiones y de días de descanso programados tras el partido de Semana 1 en Melbourne. RB Kaelon Black (ingle) y K Eddy Piñeiro (enfermedad) quienes estuvieron listados como cuestionables antes del fin de semana, estarán activos para el partido inaugural en casa del domingo. RB Jordan James quien estuvo inactivo en la Semana 1 también está disponible para jugar contra Miami.

El sábado, los 49ers colocaron a WR De'Zhaun Stribling en la reserva de lesionados después de haber sufrido una lesión en el talón en el partido de Semana 1 en contra de los Rams. Stribling se sometió a cirugía esta semana. En movimiento correspondiente, los 49ers elevaron a DL Ogbo Okoronkwo de la escuadra de prácticas al roster activo.

Estos son los jugadores inactivos de los 49ers para la Semana 2 en contra de los Dolphins:

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