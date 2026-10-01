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Brock Purdy es Nombrado el Jugador de la Semana FedEx Air & Ground vs. Cardinals

Sep 30, 2026 at 06:25 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los reconocimientos siguen llegando para el quarterback de los San Francisco 49ers Brock Purdy.

Una semana después de ser nombrado el Jugador de la Semana en la Ofensiva en la NFC, Purdy ha obtenido el reconocimiento a Jugador de la Semana FedEx Air & Ground después de la victoria de los 49ers 36-30 sobre los Arizona Cardinals.

Purdy completó 15 de sus 27 intentos de pase para un récord de temporada de 297 yardas y cuatro touchdowns, cerrando el día con un rating de pasador de 133.8. También sumó dos acarreos para 34 yardas por tierra.

El entrenador en jefe Kyle Shanahan destacó la toma de decisión de Purdy en la bolsa de protección y su habilidad para extender jugadas cuando fue necesario.

"Brock ha hecho ambas cosas," dijo Shanahan. "Escoge los momentos correctos para hacerlo, y ha tenido una habilidad natural para decidir cuando mantenerse ahí y lanzar el balón y cuando escapar".

Sus cuatro pases de touchdown son un récord de temporada y la segunda ocasión en tres partidos que Purdy ha lanzado tres o más anotaciones. Con 15 partidos en su carrera con al menos tres pases de touchdown, Purdy rebasó al ex quarterback de los 49ers Jeff Garcia para ocupar el quinto puesto con más partidos superando esta cifra en la historia de la franquicia.

Purdy ha lanzado nueve pases de touchdown hasta la Semana 3, empatando en primer lugar en la NFL esta temporada. Sus nueve anotaciones también son el número más alto para un quarterback de los 49ers en tres semanas, superando a Frankie Albert quien tuvo ocho en 1948 y Steve Young también con ocho en 1995.

Con un inicio de 3-0 y reconocimientos en semanas consecutivas, Purdy y compañía buscarán continuar la racha ganadora en contra de los Denver Broncos el domingo.

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