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Sigue el Partido: Broncos vs. 49ers | Semana 4

Oct 02, 2026 at 04:39 PM
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Ines Diaz

Digital Content Coordinator

Los San Francisco 49ers recibirán a los Denver Broncos en la Semana 4 de la temporada regular 2026 en Levi's® Stadium para finalizar la serie de tres partidos en casa. El encuentro dará inicio a la 1:25 p.m. tiempo del Pacífico el domingo 4 de octubre. Así puedes seguir el partido.

TRANSMISIÓN POR TV

  • Mira el partido
    • CBS o Paramount+
    • Los fans en el Área de la Bahía pueden ver el partido en su estación CBS local (KPIX CBS 5).
    • NFL+: Mira partidos en vivo locales, de horario estelar, temporada regular y postemporada en tu teléfono o tablet, repeticiones de juego y más.
  • Transmisión internacional
    • Los fans en México pueden ver el partido en vivo en Televisa (Canal 5).
    • Los fans en el Reino Unido pueden ver el partido en vivo en Sky Sports+ y Channel 5.
    • Los fans en el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, México y en los mercados internacionales pueden ver todos los partidos de la NFL en vivo en Game Pass International en DAZN.

Para más formas de ver el partido, da clic aquí.

ESCUCHA EL PARTIDO

  • Cadena de Radio U.S. Bank de los 49ers
    • Todos los partidos de los 49ers pueden ser escuchados en KSAN (107.7 FM "The Bone") y KNBR (104.5 FM/680 AM) y en la cadena de radio de los 49ers.
    • Los fans también pueden escuchar en vivo por la 49ers App o en 49ers.com.
  • Cadena de Radio en Español
    • La transmisión de los partidos en vivo con los comentaristas Jesús Zárate y Carlos Yustis será transmitida sin costo a los fans exclusivamente en la 49ers App o en 49ers.com/esp. Para ver todo el contenido en español del equipo, por favor da click aquí.
  • Transmisión en México
    • El partido de la Semana 4 entre los Broncos y 49ers será transmitido en radio via W Deportes 730 AM.
  • Transmisión en el Reino Unido
    • El partido de la Semana 4 entre los Broncos y 49ers será transmitido en radio via talkSPORT 2.

Para más formas de escuchar, da clic aquí.

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