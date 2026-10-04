Romello Height, Mike Evans, y Más Disponibles vs. Broncos; Inactivos para la Semana 4 #DENvsSF

Los San Francisco 49ers han dado a conocer su lista de jugadores inactivos previo al partido de Semana 4 contra los Denver Broncos en Levi's® Stadium. Con los rosters limitados a 48 jugadores activos en día de partido, varios jugadores han sido descartados para el encuentro del domingo.

Los 49ers llegan a la Semana 4 con tres jugadores descartados en el reporte final de lesiones del viernes. Los linieros defensivos Nick Bosa (rodilla/pantorrilla), James Thompson Jr. (tobillo), y Mykel Williams (rodilla) fueron descartados para el partido del domingo.

WR Mike Evans (costillas), LB Dre Greenlaw (cuádriceps), DL Keion White (tendón de la corva), y LB Jaden Dugger (hombro), quienes fueron designados como cuestionables antes del fin de semana, están activos para el partido del domingo.

DL Romello Height también está activo tras perderse el partido de la Semana 3 con una fractura de mano. Height regresó a las prácticas esta semana y fue participante limitado en las tres sesiones usando protección en su mano derecha.