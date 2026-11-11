Los 49ers Adquieren a WR Keenan Allen

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han adquirido a WR Keenan Allen de los Indianapolis Colts a cambio de una selección de sexta ronda del 2027. Además, el equipo firmó a CB Jack Jones a la escuadra de prácticas.



Allen (1.88m, 95.7kg) fue seleccionado originalmente por los San Diego Chargers en la tercera ronda (76 general) del NFL Draft 2013. A lo largo de 14 temporadas en la NFL con los Chargers (2013-23, 2025), Chicago Bears (2024) e Indianapolis Colts (2026), ha aparecido en 179 partidos (156 como titular) registrando 1,095 recepciones para 12,402 yardas (11.3 en promedio) y 71 touchdowns. También ha aparecido en seis partidos de postemporada (cuatro como titular) acumulando 23 recepciones para 361 yardas (15.7 en promedio) y tres touchdowns. En 2026, Allen apareció en ocho partidos (cuatro como titular) con los Colts registrando 40 recepciones para 351 yardas (8.8 en promedio) y un touchdown.