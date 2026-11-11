Los 49ers Adquieren a WR Keenan Allen

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han adquirido a WR Keenan Allen de los Indianapolis Colts a cambio de una selección de sexta ronda del 2027. Además, el equipo firmó a CB Jack Jones a la escuadra de prácticas.
Allen (1.88m, 95.7kg) fue seleccionado originalmente por los San Diego Chargers en la tercera ronda (76 general) del NFL Draft 2013. A lo largo de 14 temporadas en la NFL con los Chargers (2013-23, 2025), Chicago Bears (2024) e Indianapolis Colts (2026), ha aparecido en 179 partidos (156 como titular) registrando 1,095 recepciones para 12,402 yardas (11.3 en promedio) y 71 touchdowns. También ha aparecido en seis partidos de postemporada (cuatro como titular) acumulando 23 recepciones para 361 yardas (15.7 en promedio) y tres touchdowns. En 2026, Allen apareció en ocho partidos (cuatro como titular) con los Colts registrando 40 recepciones para 351 yardas (8.8 en promedio) y un touchdown.
Allen ha sido llamado al Pro Bowl seis veces en su carrera (2018-22, 2024) y fue nombrado el AP Jugador Comeback del Año en 2017 tras registrar una record personal de 1,393 yardas por recepción en una temporada. También fue seleccionado al Equipo All-Rookie de la Pro Football Writers of America en 2013 y fue nombrado el Novato Ofensivo del Año PFWA esa misma temporada.
Con 34 años y originario de Greensboro, NC, Allen asistió a la Universidad de California Berkeley por tres temporadas (2010-12) donde apareció en 33 partidos (29 como titular) registrando 205 recepciones para 2,570 yardas y 17 touchdowns además de 30 acarreos para 230 yardas y dos touchdowns. En su segundo año en 2011, obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-Pac-12.
Jones (1.8m, 79.3kg) apareció en siete partidos esta temporada registrando 11 tackles y tres pases defendidos antes de ser liberado por San Francisco el 28 de octubre de 2026.